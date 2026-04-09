இந்தியா

ராஜஸ்தானில் மர்ம காய்ச்சலுக்கு 5 குழந்தைகள் பலி - சுகாதார நிபுணர்கள் தீவிர ஆய்வு

மர்ம காய்ச்சல் தாக்கி பலியான குழந்தைகள் 2 முதல் 4 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் ஆவர்.
Published on

ஜெய்ப்பூர்:

ராஜஸ்தான் மாநிலம் சலும்பர் மாவட்டத்துக்கு உட்பட்ட லசாடியா பகுதியில் உள்ள 2 கிராமங்களில் கடந்த 1 முதல் 5-ந்தேதி வரை 5 குழந்தைகள் பலியாகினர். மர்ம காய்ச்சல் தாக்கி பலியான இந்த குழந்தைகள் 2 முதல் 4 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் ஆவர்.

அடுத்தடுத்து குழந்தைகள் பலியான சம்பவம் மாநிலம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது. எனவே பல்வேறு நிபுணர்கள் அடங்கிய மருத்துவக்குழுவினர் அந்த பகுதியில் முகாமிட்டு தீவிர ஆய்வில் ஈடுபட்டு உள்ளனர்.

மாநில முதல்-மந்திரி பஜன்லால் சர்மாவும் இந்த விவகாரத்தை தீவிரமாக எடுத்து நிலைமையை ஆய்வு செய்து வருகிறார். குழந்தைகள் இறப்புக்கான காரணம் அறியவும், தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தவும் அதிகாரிகளுக்கு அவர் உத்தரவிட்டு உள்ளார்.

Rajasthan
Children Death
மர்ம காய்ச்சல்
mystery illness
ராஜஸ்தான்
குழந்தைகள் பலி

Related Stories

No stories found.
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com