ஜூலை 20-இல் நாடாளுமன்றத்தின் மழைக்காலக் கூட்டத்தொடர் தொடங்க வாய்ப்பு

நாடாளுமன்றத்தின் மழைக்காலக் கூட்டத்தொடர் ஜூலை 20-ஆம் தேதி தொடங்கி மூன்று வாரங்களுக்கு நடைபெற வாய்ப்புள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
நாடாளுமன்ற விவகாரங்களுக்கான அமைச்சரவைக் குழு இது குறித்து இன்னும் இறுதி முடிவை எடுக்கவில்லை. பொதுவாக, மழைக்கால மற்றும் குளிர்காலக் கூட்டத்தொடர்கள் நான்கு வாரங்களில் 20 அமர்வுகளைக் கொண்டிருக்கும்; இருப்பினும், இதற்கு முன் குறுகிய காலக் கூட்டத்தொடர்கள் நடைபெற்ற முன்னுதாரணங்களும் உள்ளன.
உட்கட்சிப் பூசல்:
மேற்கு வங்கம், அசாம் மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களில் ஆளும் பா.ஜ.க. வெற்றி பெற்றதை தொடர்ந்து இந்த கூட்டத்தொடர் நடைபெறவுள்ளது. திரிணாமுல் காங்கிரஸ் மற்றும் சிவசேனா கட்சிகளுக்குள் ஏற்பட்டுள்ள உட்கட்சி பூசல்களும் இந்த கூட்டத்தொடரில் எதிரொலிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தனித்தனி குழுக்களாக அங்கீகாரம் கோரும் 20 திரிணாமுல் காங்கிரஸ் மற்றும் 6 சிவசேனா எம்.பி.க்களின் கோரிக்கைகள் குறித்து மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா எடுக்கும் முடிவை அனைவரும் எதிர்நோக்கியுள்ளனர்.
அரசுக்கு ஏமாற்றம்:
மாநிலங்களவையில், புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மற்றும் மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்.பி.க்கள் பதவியேற்ற பிறகு, அரசியல் ரீதியான பலம் ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு சாதகமாக மேலும் அதிகரித்துள்ளது. கடந்த கூட்டத்தொடர் அரசுக்கு ஏமாற்றத்துடன் முடிவடைந்தது.
ஏனெனில், 2029-ஆம் ஆண்டில் சட்டமன்றங்கள் மற்றும் நாடாளுமன்றத்தில் பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்குவதற்கும், மக்களவை இடங்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதற்கும் வழிவகுக்கும் அரசியலமைப்புச் சட்டத் திருத்த மசோதா மக்களவையில் தோல்வியடைந்தது.
அனைத்து மாநிலங்களின் மக்களவை இடங்களையும் ஒரே சீராக 50 சதவீதம் வரை அதிகரிக்கும் வகையில், அரசு தற்போது அந்த மசோதாவை மாற்றியமைத்து வருகிறது. மக்கள்தொகை அடிப்படையில் இடங்களை அதிகரிப்பது தென்னிந்திய மாநில கட்சிகளுக்கு ஒரு முக்கிய கவலையாக இருந்து வருகிறது.