இந்தியா

இன்ஸ்டாவில் குழந்தைகள் ஆபாச உள்ளடக்கம்.. மெட்டாவுக்கு சம்மன் அனுப்பி மத்திய அரசு சரமாரி கேள்வி

ஒரு வாரத்திற்குள் விரிவான விளக்கம் அளிக்குமாறு உத்தரவிட்டுள்ளது.
மெட்டா
மெட்டா
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இந்திய தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டத்தின் பிரிவு 67Bன் படி, இணையத்தில் குழந்தை ஆபாசப் படங்களை வெளியிடுவது அல்லது பரப்புவது தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும்.

இந்நிலையில் மெட்டாவின் இன்ஸ்டாகிராமில் கட்டண விளம்பரங்கள் வடிவில் குழந்தைகள் பாலியல் உள்ளடக்கம் தோன்றியதற்கு மத்திய அரசு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக மெட்டா நிறுவனத்திற்கு நோட்டீஸ் அனுப்பிய மத்திய தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம், ஒரு வாரத்திற்குள் விரிவான விளக்கம் அளிக்குமாறு உத்தரவிட்டுள்ளது.

குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் பதிலளிக்கவில்லை என்றால், தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம் மற்றும் போக்சோ சட்டம் 2012 ஆகியவற்றின் கீழ் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அது எச்சரித்துள்ளது.

கட்டுரை

மெட்டாவின் இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் ஃபேஸ்புக்கில் உள்ள அல்காரிதம்கள் குழந்தை ஆபாச உள்ளடக்கத்தை ஊக்குவிப்பதாகவும், போதுமான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் இல்லை என்றும் பிபிசி தனது கட்டுரையில் குற்றம் சாட்டியது.

மேலும், 'வன்கொடுமை வீடியோ' மற்றும் 'குழந்தை வீடியோ' போன்ற வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டண விளம்பரங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் தோன்றி, ஆபாச உள்ளடக்கத்தை விற்கும் டெலிகிராம் சேனல்களுக்குப் பயனர்களை இட்டுச்செல்வதாக ஆதாரங்களுடன் அது வெளிப்படுத்தியுள்ளது.

கேள்வி

இந்தச் சூழலில், மத்திய தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை மெட்டாவிடம் முக்கியக் கேள்விகளை கேட்டுள்ளது.

இத்தகைய அபாயகரமான கூற்றுகளுக்கு எப்படி ஒப்புதல் அளிக்க முடியும்?

இந்தக் குற்றச்சாட்டுகள் வெளிவந்த பிறகு என்ன சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டன?

எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் மீண்டும் நிகழாமல் தடுக்க, எத்தகைய வலுவான பாதுகாப்பு அமைப்பை நீங்கள் ஏற்படுத்தப் போகிறீர்கள்?

இந்தக் கேள்விகளுக்கு திருப்திகரமான பதில்களை அரசாங்கம் கோரியுள்ளது.

பதில்

இந்தக் குற்றச்சாட்டுகளுக்குப் பதிலளித்த மெட்டா செய்தித் தொடர்பாளர், குழந்தை ஆபாசப் படங்கள் மற்றும் பிற ஆபாச உள்ளடக்கங்கள் விஷயத்தில் தங்கள் நிறுவனம் சகிப்புத்தன்மையற்ற கொள்கையைப் பின்பற்றுவதாகக் கூறினார்.

இதுபோன்ற உள்ளடக்கங்களையும், அதைப் பரப்பும் குற்றவாளிகளையும் அடையாளம் காண நாங்கள் மேம்பட்ட செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துகிறோம். எங்கள் நிபுணர் குழுக்கள் பாதுகாப்பு அமைப்புகளைத் தொடர்ந்து மேம்படுத்தி வருகின்றன என்று தெரிவித்துள்ளார்.

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