PM Modi | மதுரா படகு விபத்து: உயிரிழந்தவர்கள் வாரிசுதாரர்களுக்கு ரூ. 2 லட்சம் - பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு

உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் மதுராவில் படகு கவிழ்ந்த விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் வாரிசுதாரர்களுக்கு, பிரதமரின் தேசிய நிவாரண நிதியில் இருந்து (PMNRF) தலா ரூ. 2 லட்சம் கருணைத் தொகை வழங்கப்படும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்தார்.
இந்த விபத்தில் காயமடைந்தவர்களுக்குத் தலா ரூ. 50,000 வழங்கப்படும் என்றும் பிரதமர் அறிவித்தார். உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டது குறித்து அவர் ஆழ்ந்த வேதனையையும் வெளிப்படுத்தினார். தங்கள் அன்புக்குரியவர்களை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினருக்கு பிரதமர் மோடி தனது இரங்கலை தெரிவித்தார்.
இது குறித்த எக்ஸ் தள பதிவில் பிரதமர் மோடி, "காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடைய நான் பிரார்த்திக்கிறேன். பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உள்ளூர் நிர்வாகம் உதவி வருகிறது," என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
கருணை தொகையை அறிவிக்கும்போது, உயிரிழந்தவர்களின் வாரிசுதாரர்களுக்கு PMNRF-லிருந்து தலா ரூ. 2 லட்சமும், காயமடைந்தவர்களுக்குத் தலா ரூ. 50,000-மும் வழங்கப்படும் என்று பிரதமர் குறிப்பிட்டார்.
முக்கியமாக பஞ்சாப் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த சுற்றுலா பயணிகளை ஏற்றி சென்ற ஒரு படகு, மதுராவில் உள்ள யமுனை நதியில் வெள்ளிக்கிழமை கவிழ்ந்தது. இதில் குறைந்தது 10 பேர் உயிரிழந்ததாகவும், பலர் காணாமல் போனதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
இரண்டு டஜனுக்கும் மேற்பட்ட சுற்றுலாப் பயணிகளை ஏற்றி சென்ற அந்த படகு, ஆழமான பகுதிக்குள் சென்றபோது நீரில் மிதந்து கொண்டிருந்த ஒரு மிதவைப் பாலத்தின் (pontoon) மீது மோதியதால், கேசி காட் (Kesi Ghat) அருகே இந்த விபத்து நிகழ்ந்ததாக அதிகாரிகள் கூறினர்.