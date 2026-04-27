இந்தியா

Bank | ரூ. 19,300-ஐ மீட்கும் முயற்சியில் இறந்த சகோதரியின் எலும்பு கூடுடன் வங்கிக்கு சென்ற நபரால் பரபரப்பு
Published on

ஒடிசாவின் கியோன்ஜார் மாவட்டத்தில், ஒருவர் தனது இறந்த சகோதரியின் எலும்புக்கூட்டைத் தோளில் சுமந்துகொண்டு, அவரது கணக்கிலிருந்து ரூ.19,300-ஐ மீட்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

ஜிது முண்டா என்ற அந்த நபர், கியோஞ்சர் மாவட்டத்தின் டயானாலி கிராமத்தை சேர்ந்தவர். அவரது சகோதரி கக்ரா முண்டா, மல்லிபாசியில் உள்ள ஒடிசா கிராமின் வங்கியில் கணக்கு வைத்திருந்தார். கக்ரா இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு இறந்துவிட்டார். அவரது கணவரும் ஒரே குழந்தையும் முன்னரே இறந்துவிட்டதால், ஜிது மட்டுமே அவருக்கு எஞ்சியிருக்கும் ஒரே உறவினராக உள்ளார்.

ஜிது தன் சகோதரியின் கணக்கில் மீதமிருந்த ரூ.19,300-ஐ எடுக்க வங்கியை அணுகியபோது, ​​கணக்கு வைத்திருப்பவர் நேரில் வர வேண்டும் அல்லது சட்டப்பூர்வ வாரிசு ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று கூறி வங்கி மேலாளர் மறுத்துவிட்டார்.

கல்வியறிவற்ற பழங்குடியின மனிதரான ஜிதுவிடம் இறப்பு சான்றிதழோ அல்லது வாரிசுரிமை பத்திரங்களோ இருக்கவில்லை. சிக்கலான அந்த நடைமுறையை புரிந்துகொள்ள முடியாமல், அவர் செய்வதறியாது தவித்து திரும்பினார்.

திங்கட்கிழமை அன்று, ஜிது கிராமத்தில் உள்ள சுடுகாட்டிற்கு சென்று தன் சகோதரியின் அஸ்தியை தோண்டி எடுத்து, அந்த எலும்புக்கூட்டை துணியில் சுற்றிக்கொண்டு, சுட்டெரிக்கும் வெயிலில் 3 கிலோமீட்டர் தூரம் நடந்து கரைக்கு சென்றான்.

ஜிது வங்கியை அடைந்ததும், அங்கு கண்ட காட்சி உள்ளூர் மக்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. சிலர் அழுதனர், மற்றவர்களோ கோபத்தில் கொதித்தனர். வங்கி மிகுந்த உணர்வின்றி நடந்துகொள்வதாக கிராம மக்கள் குற்றம் சாட்டினர். "ஒரு ஏழை மனிதன் தன் சொந்த பணத்தை பெறுவது இவ்வளவு கடினமா?" என்று அவர்கள் கேட்டனர்.

சர்பஞ்சிடம் வங்கி சரிபார்த்திருக்கலாம் அல்லது நேரில் சென்று ஆய்வு செய்திருக்கலாம், ஆனால் இரக்கத்தை விட ஆவண பணிகளுக்கே முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டது என்று உள்ளூர்வாசிகள் கூறினர்.

தகவல் கிடைத்ததும் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல் துறையினர், ஜிதுவை அமைதிப்படுத்தி பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டனர். இந்த வழக்கு மனிதாபிமான அடிப்படையில் கையாளப்படும் என்று கூறிய காவல்துறை, வங்கியிடமிருந்து பதில் கோரியுள்ளது.

வங்கி கணக்கு
skeleton
எலும்பு கூடு
Bank Balance

Related Stories

No stories found.
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com