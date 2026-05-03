Mamata Banerjee | கண்காணித்து கொண்டே இருங்கள் - தொண்டர்களுக்கு மேற்கு வங்க முதல்வர் கோரிக்கை

கண்காணித்துக்கொண்டே இருங்கள். இரவில் கண்விழித்திருங்கள். புகார்களைப் பதிவு செய்யுங்கள்.
தமிழகத்தை போல் மேற்கு வங்க மாநிலத்துக்கான சட்டசபை தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் இன்று (மே 04) காலை 8 மணி முதல் எண்ணப்படுகின்றன. வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்க சில மணி நேரங்களே உள்ள நிலையில், மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மமதா பானர்ஜி தனது கட்சி தொண்டர்களை விழிப்புடன் இருக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

இது குறித்து அவர் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அந்த பதிவில், "விழிப்புடன் இருங்கள். கண்காணித்துக்கொண்டே இருங்கள். இரவில் கண்விழித்திருங்கள். புகார்களைப் பதிவு செய்யுங்கள்.

மின்வெட்டு வேண்டுமென்றே திணிக்கப்படுவதாக பல்வேறு இடங்களில் இருந்து எனக்கு தகவல்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. ஹூக்ளியின் செராம்பூர், நதியாவின் கிருஷ்ணாநகர் முதல் பர்த்வானின் ஆஸ்கிராம் மற்றும் கொல்கத்தாவின் குதிராம் அனுஷிலன் கேந்திரா வரை—பல கட்டங்களாக மின்வெட்டு அமல்படுத்தப்படுவது, சிசிடிவி (CCTV) கேமராக்கள் அணைக்கப்படுவது மற்றும் வாக்குப்பெட்டிகள் பாதுகாத்து வைக்கப்பட்டுள்ள அறைகளுக்குள் (Strong Rooms) வாகனங்கள் உள்ளே செல்வதும் வெளியே வருவதுமான சம்பவங்கள் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளன.

எனது கட்சி தொண்டர்களுக்கு நான் அழைப்பு விடுக்கிறேன்: அனைத்தையும் கண்காணிப்பதற்காக நான் இரவு முழுவதும் கண்விழித்திருப்பது போலவே, நீங்களும் இரவு முழுவதும் கண்விழித்திருந்து, வாக்குப்பெட்டிகள் உள்ள அறைகளில் மக்களின் வாக்குகளை பாதுகாத்திடுங்கள். எவரேனும் எவ்விடத்திலாவது ஏதேனும் சந்தேகத்திற்குரிய சூழலை உருவாக்கினால், அவர்களை சூழ்ந்துகொள்ளுங்கள்; உடனடியாக புகார்களை பதிவு செய்யுங்கள்; மேலும் சிசிடிவி காட்சிகளை (CCTV footage) வழங்குமாறு வலியுறுத்திக் கேளுங்கள். இவை அனைத்தும் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் (BJP) தூண்டுதலின் பேரிலேயே அரங்கேற்றப்படுகின்றன," என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

