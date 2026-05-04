கேரளத்தில் தடம் பதித்த பாஜக.. திருவனந்தபுரத்தில் 3 தொகுதிகளில் வெற்றி!

கேரள சட்டமன்றத் தேர்தலில், காங்கிரஸ் தலைமையிலான UDF கூட்டணி மாநிலத்தில் ஆட்சியைப் பிடிக்க உள்ளது.
இந்த தேர்தலில் பாஜகவும் கேரள சட்டமன்றத் தேர்தலில் முதல் முறையாக வென்றுள்ளது. திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள நெமோன், கழக்கூட்டம் மற்றும் சத்தன்னூர் ஆகிய மூன்று தொகுதிகளில் பாஜக வெற்றி பெற்றது.
திருவனந்தபுரம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள நெமோன் தொகுதி, கேரளாவில் பாஜகவின் மிக வலுவான கோட்டையாக நீண்ட காலமாகக் கருதப்பட்டு வருகிறது.
இத்தொகுதியில், பாஜகவின் மூத்த தலைவரும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான ராஜீவ் சந்திரசேகர் வெற்றி பெற்றார். இவரே கேரள மாநில பாஜக தலைவராவார்.
அவர், CPI(M)-இன் மூத்த தலைவரும் அமைச்சருமான வி. சிவன்குட்டியை 3,590 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.
அதேவேளையில், காங்கிரஸின் இளம் தலைவரான கே.எஸ். சபரிநாதன் இப்போட்டியில் மூன்றாம் இடத்தைப் பிடித்தார்.
மற்றொரு தொகுதியான கழக்கூட்டத்தில், முன்னாள் மத்திய அமைச்சரான வி. முரளீதரனும் வெற்றி பெற்றார்.
இது திருவனந்தபுரம் பகுதியில் பாஜக அடைந்த மற்றொரு குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியாக அமைந்தது.
இதற்கிடையில், சத்தன்னூரில் நடைபெற்ற கடும் போட்டி நிறைந்த தேர்தலில், பாஜக வேட்பாளர் பி.பி. கோபகுமார் தனது போட்டியாளர்களை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார்.