Hijab Allowed | பள்ளிகளில் ஹிஜாப் அணிய தடை... உத்தரவை திரும்ப பெற்றது கர்நாடகா

கர்நாடக அரசு, பள்ளிச் சீருடைகள் தொடர்பாக கடந்த பிப்ரவரி 2022-இல் பிறப்பித்திருந்த உத்தரவைத் திரும்பப் பெற்றுள்ளது. மேலும், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக புதிய வழிகாட்டுதல்களையும் வெளியிட்டுள்ளது.
புதிய வழிகாட்டுதல்களின்படி, அரசு, உதவி பெறும், தனியார் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளில் மாணவர்கள், பரிந்துரைக்கப்பட்ட சீருடைகளுடன், வரையறுக்கப்பட்ட அளவிலான பாரம்பரிய மற்றும் மதம் சார்ந்த சின்னங்களையும் அணிய அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள்.
புதிய உத்தரவு, மத சின்னங்கள் இல்லாத சீருடைகளை கண்டிப்பாக அணிய வேண்டும் என வலியுறுத்தியிருந்த முந்தைய வழிகாட்டுதலை முறைப்படி ரத்து செய்கிறது. இந்த நடவடிக்கை, ஹிஜாப் அணிவதை மையமாக கொண்ட ஒரு அரசியல் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது.
"தலைப்பாகை, பூணூல், சிவதாரம், ருத்ராட்சம், ஹிஜாப் அல்லது அதுபோன்ற வடிவங்கள் என மாணவர்கள் பொதுவாக அணியும் பொருட்கள், அனுமதிக்கப்பட்ட பாரம்பரிய மற்றும் மத அடிப்படையிலான சின்னங்களில் அடங்கும். இருப்பினும், அத்தகைய பொருட்கள் மாணவர்களின் ஒழுக்கம், பாதுகாப்பு அல்லது அடையாளத்தை பாதிக்கக் கூடாது," என்று அந்த உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது.
புதிய விதிகளின்படி, கல்வி நிறுவனங்கள் தங்கள் அதிகாரிகளால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட சீருடைகளை தொடர்ந்து அமல்படுத்த வேண்டும். தலைப்பாகை அல்லது பேட்டா, பூணூல், சிவதாரம், ருத்ராட்ச மணிகள் மற்றும் ஹிஜாப் போன்ற சின்னங்கள் சீருடைக்குப் பொருத்தமாகவும், ஒழுக்கம், பாதுகாப்பு, மாணவர்களை அடையாளம் காணுதல் அல்லது சீருடைக் கொள்கையின் ஒட்டுமொத்த நோக்கத்திற்குப் பங்கம் விளைவிக்காத வகையிலும் இருக்கும் பட்சத்தில், மாணவர்கள் இப்போது அவற்றை அணிய அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள்.
சீருடையுடன் இந்த அனுமதிக்கப்பட்ட சின்னங்களை அணிந்திருக்கும் ஒரே காரணத்திற்காக, எந்தவொரு மாணவருக்கும் வகுப்பறைகளுக்குள் நுழையவோ, தேர்வுகளில் பங்கேற்கவோ அல்லது வேறு எந்த கல்வி நடவடிக்கைகளிலும் பங்கேற்கவோ அனுமதி மறுக்கப்படாது என்று அரசு திட்டவட்டமாகக் கூறியுள்ளது. அதே நேரத்தில், எந்தவொரு மாணவரும் அத்தகைய சின்னங்களை அணியவோ அல்லது அகற்றவோ கட்டாயப்படுத்தப்பட முடியாது.