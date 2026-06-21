ஜபல்பூரில் சர்வதேச யோகா தின விழா: குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு பங்கேற்பு!

மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் ஜபல்பூரில் இன்று நடைபெற்ற 12-வது சர்வதேச யோகா தினக் கொண்டாட்டத்தில், இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு அவர்கள் முதன்மை விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார்.
"ஆரோக்கியமான முதுமைக்கான யோகா" என்பதை மையக்கருத்தாக வைத்து நடைபெற்ற யோகா நிகழ்வில் சுமார் 5,000 பொதுமக்கள் மற்றும் 31 பள்ளிகளைச் சேர்ந்த 3,400-க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் கலந்துகொண்டு யோகா பயிற்சிகளை மேற்கொண்டனர்.
குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு அவர்கள் அங்கு கூடியிருந்த மக்களிடையே உரையாற்றுகையில், யோகா என்பது உடற்பயிற்சி மட்டுமல்ல, அது மனித ஆன்மாவின் வெளிப்பாடு மற்றும் ஆரோக்கியமான வாழ்விற்கான வழிமுறை என்பதை வலியுறுத்தினார்.
குறிப்பாக இந்த ஆண்டின் மையக்கருத்தான 'ஆரோக்கியமான முதுமை' குறித்துப் பேசுகையில், யோகா எவ்வாறு வயதான காலத்திலும் உடலின் இயக்கம், மன அமைதி மற்றும் ஒட்டுமொத்த நல்வாழ்வை மேம்படுத்த உதவுகிறது என்பதை எடுத்துரைத்தார்.
இந்நிகழ்வில் மத்தியப் பிரதேச ஆளுநர் மங்குபாய் படேல், முதலமைச்சர் டாக்டர் மோகன் யாதவ் மற்றும் பல மாநில அமைச்சர்கள், மக்கள் பிரதிநிதிகள் கலந்துகொண்டனர்.
யோகா தின நிகழ்வை முடித்ததைத் தொடர்ந்து, குடியரசுத் தலைவர் முர்மு அவர்கள் ஜபல்பூரில் உள்ள ராணி துர்காவதி பல்கலைக்கழகத்தின் 36-வது பட்டமளிப்பு விழாவில் முதன்மை விருந்தினராகப் பங்கேற்கிறார். இதனைத் தொடர்ந்து, அவர் குனோ தேசியப் பூங்காவிற்குச் சென்று அங்குள்ள சிறுத்தைகள் பாதுகாப்புத் திட்டங்களை ஆய்வு செய்யவுள்ளார்.