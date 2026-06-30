விண்வெளியில் இருந்து வழிகாட்டிய சாட்டிலைட்: உதய்பூரில் இண்டிகோ ஜெட் விமானம் வெற்றிகரமாகத் தரையிறக்கம்!

இந்திய விமானப் போக்குவரத்துத் துறை ஒரு புதிய வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைத்துள்ளது. ஜூன் 27, 2026 அன்று, இந்தியாவின் சொந்த செயற்கைக்கோள் வழிசெலுத்தல் அமைப்பான ‘ககன்’ (GAGAN - GPS Aided GEO Augmented Navigation) தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி, இண்டிகோ நிறுவனத்தின் ஏர்பஸ் ஏ320 பயணிகள் ஜெட் விமானம் உதய்பூர் விமான நிலையத்தில் வெற்றிகரமாகத் தரையிறக்கப்பட்டது.
இதற்கு முன்னதாக சிறிய ரக 'டர்போப்ராப்' விமானங்கள் மட்டுமே இத்தொழில்நுட்பத்தில் சோதிக்கப்பட்ட நிலையில், ஒரு பெரிய வர்த்தக ரீதியான பயணிகள் ஜெட் விமானம் ககன் உதவியுடன் தரையிறக்கப்படுவது இந்தியாவிலேயே இதுவே முதல் முறையாகும்.
விமானப் போக்குவரத்துத் துறை இயக்குநரகத்தின் நேரடிக் கண்காணிப்பில் இந்தச் சாதனை நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது. வழக்கமாக பெரிய நகரங்களில் உள்ள விமான நிலையங்களில், ஓடுதளத்திற்கு அருகே தரையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் ரேடியோ அலைவரிசை கருவிகளின் உதவியுடன்தான் விமானங்கள் தரையிறக்கப்படும்.
ஆனால், இந்த சோதனையின் போது இஸ்ரோ மற்றும் இந்திய விமான நிலையங்கள் ஆணையம் இணைந்து உருவாக்கிய 'ககன்' செயற்கைக்கோள் துல்லியமான வழிகாட்டுதலை வழங்கி விமானத்தைத் தரையிறக்க உதவியுள்ளது.
ஜிபிஎஸ் சிக்னல்களில் ஏற்படும் வளிமண்டலக் குளறுபடிகளைச் சரிசெய்து, விமானிகளுக்கு 10 மடங்கு கூடுதல் துல்லியமான மற்றும் பாதுகாப்பான ஓடுதளப் பாதையைக் காட்டுவதே இந்த அமைப்பின் சிறப்பம்சமாகும்.
இதன் மூலம், அதிக செலவு பிடிக்கும் தரைவழி ரேடியோ கருவிகள் இல்லாத சிறிய மற்றும் நடுத்தர நகரங்களின் பிராந்திய விமான நிலையங்களிலும், மோசமான வானிலை நிலவும் நேரத்திலும் கூட இனி பயணிகள் ஜெட் விமானங்களை மிக எளிதாகவும் பாதுகாப்பாகவும் தரையிறக்க முடியும்.
இந்த அசாத்திய மைல்கல், உலக அரங்கில் செயற்கைக்கோள் அடிப்படையிலான துல்லிய தரையிறங்கும் தொழில்நுட்பத்தைக் கொண்டுள்ள ஒரு சில நாடுகளின் வரிசையில் இந்தியாவையும் இணைத்துள்ளது.