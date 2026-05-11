அணு உலைகளைச் சுற்றியுள்ள பாதுகாப்பு மண்டலங்களை குறைக்கும் இந்தியா!

தனியார் முதலீடுகளை ஈர்க்கும் ஒரு நடவடிக்கையாக, அணு உலைகளை விரிவுபடுத்துவதற்காக கணிசமான அளவு நிலத்தை விடுவிக்கும் பொருட்டு, அணு உலைகளைச் சுற்றியுள்ள பாதுகாப்பு மண்டலங்களின் அளவைக் குறைக்க இந்தியா திட்டமிட்டுள்ளது.

தற்போது, ​​இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து அணு உலைகளையும் சுற்றி குறைந்தபட்சம் சுமார் 1 கி.மீ (0.62 மைல்கள்) தொலைவிற்கு பாதுகாப்பு வளையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்பகுதிகளில் குடியிருப்பு அல்லது பொருளாதார நடவடிக்கைகள் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. கதிர்வீச்சு அபாயங்களைத் தள்ளி வைப்பதே இந்த ஏற்பாட்டின் நோக்கமாகும்.

இந்த இடைநிலை மண்டலங்களைக் குறைப்பதற்கான திட்டத்திற்கு, இந்தியாவின் அணுசக்தி ஒழுங்குமுறை ஆணையமும் அணுசக்தித் துறையும் 'கொள்கை ரீதியான' ஒப்புதலை வழங்கியுள்ளன.

கடந்த ஆண்டு அணுமின் உற்பத்தித் துறையை தனியார் மற்றும் வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்குத் திறந்துவிட்டதைத் தொடர்ந்து, அடுத்த சில மாதங்களில் வெளியிடப்படவுள்ள இறுதி விதிகளில் இந்த மாற்றங்கள் சேர்க்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.

தூய்மையான எரிசக்தி உத்தியின் ஒரு பகுதியாக, இந்தியா தற்போதுள்ள சுமார் 8 ஜிகாவாட் அணுசக்தித் திறனை 2047-ஆம் ஆண்டுக்குள் 100 ஜிகாவாட்டாக விரிவுபடுத்த இலக்கு வைத்துள்ளது.

அணுசக்தி நிலையங்களைச் சுற்றியுள்ள விலக்கப்பட்ட மண்டலங்களைக் குறைப்பது தொடர்பாக அணுசக்தி ஒழுங்குமுறை வாரியத்திற்கும் அணுசக்தித் துறைக்கும் இடையே ஏற்பட்ட கொள்கை ரீதியான ஒப்பந்தமாகும்.

இடைநிலை மண்டலங்களில் செய்யப்படும் திருத்தங்கள், பெரிய அணு உலைகளுக்கான நிலத் தேவையைப் பாதியாகவும், சிறிய அலகுகளுக்கான தேவையை ஏறக்குறைய மூன்றில் இரண்டு பங்காகவும் குறைக்கும். இதன் மூலம், அந்த இடங்களில் இரண்டு முதல் மூன்று மடங்கு அதிக உற்பத்தித் திறனை உருவாக்க முடியும் என்று கூறப்படுகிறது.

Maalai Malar
www.maalaimalar.com