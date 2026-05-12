எல்லை தாண்டிய அத்துமீறலை முறியடிக்க இந்தியா தயார்..கடற்படைத் தலைமைத் தளபதி ஆவேசம்!

தற்போதைய கடற்படைத் தலைமைத் தளபதி அட்மிரல் தினேஷ் குமார் திரிபாதி, PVSM, AVSM, NM அவர்கள் 2026 ஆம் ஆண்டு மே 31 ஆம் தேதி பணியிலிருந்து ஓய்வு பெறுகிறார்.
அதனைத்தொடர்ந்து, துணை அட்மிரல் கிருஷ்ண சுவாமிநாதன், PVSM, AVSM, VSM அவர்களை கடற்படைத் தலைமைத் தளபதியாக அரசாங்கம் நியமித்துள்ளது.
இந்திய கடற்படையின் நியமனத் தலைமைத் தளபதியான துணை அட்மிரல் கிருஷ்ண சுவாமிநாதன், எல்லை தாண்டி வரும் எந்தவொரு தாக்குதலையும் எதிர்கொள்ள இந்தியா தயாராக இருப்பதாகத் தெரிவித்தார்.
மேலும் பயங்கரவாதத்தால் இந்தியா நீண்ட காலமாகப் பாதிக்கப்பட்டு வருவதையும், அதற்கு எதிரான அதன் உறுதியான நிலைப்பாட்டையும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
2025-ஆம் ஆண்டு பஹல்காமில் நடந்த மிகவும் கோரமான சம்பவத்தில் பங்கேற்ற பயங்கரவாதிகள் மற்றும் பயங்கரவாத முகாம்களைக் குறிவைத்தே 'ஆபரேஷன் சிந்துர்' நடத்தப்பட்டது என்று சுவாமிநாதன் மேலும் கூறினார்.
உலகில் உள்ள விவேகமுள்ள எவருக்கும் தெரியும், எந்தவொரு அத்துமீறலும் இந்தியாவிலிருந்து எங்கிருந்தோ அல்லது எந்நேரத்திலும் வருவதில்லை. இந்தியா எப்போதுமே பதிலடி கொடுக்கும் மனநிலையில்தான் இருந்து வருகிறது. அத்துமீறல்கள் எல்லையைக் கடந்தே வருகின்றன.
மக்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் சொல்லிக்கொள்ளலாம், ஆனால் எங்களைப் பொறுத்தவரை, இந்தியா தயாராகவே இருக்கும். அந்தப் பக்கத்திலிருந்து ஏதேனும் அத்துமீறல் வந்தால், அதை அடக்க நாங்கள் உண்மையில் தயாராக இருக்கிறோம் என்று சுவாமிநாதன் கூறினார்.