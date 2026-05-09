வருமான வரி அறிக்கை (ஐடிஆர்) படிவங்களில் திருத்தம்.. 1, 2, 3 மற்றும் 4 படிவங்களில் முக்கிய மாற்றங்கள்!

வருமான வரித் துறை, 2025-26 நிதியாண்டிற்கான வருமான வரிப் படிவங்களைத் திருத்தியுள்ளது. மூலதன ஆதாயங்கள், வர்த்தகம் மற்றும் வெளிநாட்டுச் சொத்துகள் தொடர்பான புதிய வெளிப்படுத்தல் தேவைகளை இது அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
தனிநபர்கள், வணிகங்கள் மற்றும் அனுமான வருமானம் ஈட்டுபவர்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வரி செலுத்துவோர் பிரிவினருக்கான தாக்கல் செய்வதை எளிதாக்குவதே இந்தத் திருத்தங்களின் நோக்கமாகும்.
வருமான வரித் துறை, 2025-26 நிதியாண்டிற்கான (மதிப்பீட்டு ஆண்டு 2026-27) வருமான வரி அறிக்கை (ஐடிஆர்) படிவங்களில், அறிக்கை தாக்கல் செய்வதை எளிமையாக்கவும், வருமானம் மற்றும் பரிவர்த்தனைகளைப் பதிவு செய்வதை மேம்படுத்தவும் பல முக்கிய மாற்றங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
திருத்தப்பட்ட படிவங்களில் நீண்ட கால மூலதன ஆதாயங்கள் (LTCG), பங்குகளைத் திரும்ப வாங்குவதால் ஏற்படும் இழப்புகள், ஃபியூச்சர்ஸ் & ஆப்ஷன்ஸ் (F&O) வர்த்தகம், இன்ட்ராடே வர்த்தகம், அந்நிய செலாவணி போன்றவற்றுக்கான புதிய வெளிப்படுத்தல் தேவைகள் அடங்கும்.