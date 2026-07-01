இந்தியா

திருத்தப்பட்ட வருமான வரி தாக்கல் மற்றும் புதிய நிதி விதிகள் இன்று முதல் அமல்

ஆறு முக்கிய மாற்றங்கள் அமலுக்கு வந்தன.
Income Tax
Published on

2026-27 ஆம் மதிப்பீட்டு ஆண்டிற்கான திருத்தப்பட்ட வருமான வரி தாக்கல் காலக்கெடு, இலவச ஆதார் மின்னஞ்சல் புதுப்பிப்புகள், உயர்த்தப்பட்ட கடவுச்சீட்டுக் கட்டணங்கள், கடன் அட்டை வெகுமதிகள் மற்றும் விமான நிலைய ஓய்வறை அணுகலில் மாற்றங்கள், மற்றும் நிதித் தயாரிப்புகளின் தவறான விற்பனையிலிருந்து வாடிக்கையாளர்களைப் பாதுகாப்பதற்கான இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் புதிய விதிகள் ஆகியவை அடங்கும்.

இன்று முதல் அமலுக்கு வரும் ஆறு முக்கிய மாற்றங்கள் இதோ:-

1. வருமான வரி தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடு திருத்தப்பட்டது:

நடப்பு ஆண்டிற்கான வருமான வரி தாக்கல் அட்டவணை மாற்றப்பட்டுள்ளது, மேலும் வெவ்வேறு வருமான வரி படிவங்களுக்கு வெவ்வேறு காலக்கெடுக்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன.

சம்பளம் பெறும் நபர்கள் ITR-1 மற்றும் ITR-2 படிவங்களைத் தாக்கல் செய்யும்போது, ​​தங்களது படிவக் கணக்குகளை ஜூலை 31, 2026-க்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

வருமான வரி அறிக்கை (ITR-3) மற்றும் வருமான வரி அறிக்கை (ITR-4) தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடு ஆகஸ்ட் 31, 2026 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த பொருந்தக்கூடிய காலக்கெடுவைத் தவறவிட்டால் அபராதம் விதிக்கப்படலாம்.

2. ஆதார் மின்னஞ்சல் புதுப்பித்தல் இப்போது இலவசம்.

இந்திய தனி அடையாள ஆணையம் (UIDAI), ஆதார் மொபைல் செயலி மூலம் மின்னஞ்சல் முகவரியைப் புதுப்பிப்பதற்கான ₹75 கட்டணத்தை ரத்து செய்துள்ளது. கட்டண விலக்கு 2026 டிசம்பர் 31 வரை அமலில் இருக்கும்.

3. எஸ்பிஐ கார்டு வெகுமதி புள்ளிகளை திருத்தியமைக்கிறது

SBI கார்டு, இன்று முதல் PhonePe SBI கிரெடிட் கார்டு பர்பிள் மற்றும் PhonePe SBI கிரெடிட் கார்டு செலக்ட் பிளாக் ஆகியவற்றுக்கான ரிவார்டு பாயிண்ட்ஸ் திட்டத்தைத் திருத்தியுள்ளது.

HDFC வங்கி கடன் அட்டை வைத்திருப்பவர்கள் இனி ஒவ்வொரு காலாண்டிலும் மூன்று உள்நாட்டு விமான நிலைய ஓய்வறைகளை இலவசமாகப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். இருப்பினும், அட்டைதாரர் முந்தைய காலாண்டில் குறைந்தபட்சம் ₹60,000 செலவு செய்திருந்தால் மட்டுமே இந்தப் பலன் கிடைக்கும்.

4. பாஸ்போர்ட் விண்ணப்பக் கட்டணம் உயர்கிறது

புதிய பாஸ்போர்ட் பெறுவதற்குச் சுமார் ₹5,000 செலவாகும், அதே சமயம் 60 பக்க சாதாரண பாஸ்போர்டை பெறுவதற்கு ₹3,500 செலவாகும்.

5. வங்கியின் விதிகள்:

வாடிக்கையாளரின் ஒப்புதல் இல்லாமல் அல்லது தவறான தகவல்களுடன் நிதி திட்டங்களை விற்றால், முழு தொகையையும் திருப்பி தருவதுடன் நஷ்ட ஈடும் வழங்க வேண்டும். விளம்பர மற்றும் மார்க்கெட்டிங் அழைப்புகளுக்கும் கடுமையான நேர கட்டுப்பாடுகள் அமல்.

6. கிரெடிட் கார்டு:

ஹெச்.டி.எப்.சி., கிரெடிட் கார்டு விமான நிலைய இலவச லவுஞ்ச் வசதி பெற, முந்தைய காலாண்டில் குறைந்தபட்சம் 60,000 ரூபாய் செலவு செய்திருக்க வேண்டும். அப்போது மட்டுமே அடுத்த காலாண்டில் 3 முறை உள்நாட்டு லவுஞ்ச் வசதி கிடைக்கும்.

போன்பே - எஸ்.பி.ஐ., கிரெடிட் கார்டு: 'பர்ப்பிள் மற்றும் செலக்ட் பிளாக்' கார்டுகளுக்கான ரிவார்டு புள்ளிகள் விதிமுறைகள் மாற்றம். மாதாந்திர ரிவார்டு புள்ளிகளுக்கு உச்சவரம்பு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், ரிவார்டு புள்ளிகள் வழங்கப்படாத பரிவர்த்தனைகளின் பட்டியலும் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.

பாஸ்போர்ட்
SBI
income tax
New ITR deadlines
free Aadhaar email update
புதிய நிதி விதிகள்
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com