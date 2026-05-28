ஜூன் 1 முதல் 4 வரை மும்பையில் நடைபெறும் முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் ஐசிஐசிஐ கலந்துகொள்ளும்

பேங்க் ஆஃப் அமெரிக்கா, மோர்கன் ஸ்டான்லி மற்றும் சிட்டி குரூப் ஆகிய நிறுவனங்களின் முதலீட்டாளர்கள் சந்திப்பு மாநாடு ஜூன் 1 முதல் ஜூன் 4 வரை மும்பையில் நடைபெறவுள்ளது.
இந்த கலந்துரையாடல்கள், வங்கிகள் தங்களின் கண்ணோட்டத்தையும் செயல்திறனையும் முதலீட்டாளர் சமூகத்திற்கு நேரடியாக முன்வைக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளன.
நிறுவனங்கள் பங்கேற்கும் முதலீட்டாளர்கள் சந்திப்பு மாநாட்டின் கால அட்டவணையை, வங்கி பங்குச்சந்தைகளுக்கு ஐசிஐசிஐ வங்கி தற்போது வெளிப்படுத்தியுள்ளது.
பொதுவில் கிடைக்கும் ஆவணங்கள் மூலம் வங்கி கலந்துரையாடல்கள் நடைபெறும் என்றும், இந்த மூன்று நிகழ்வுகளும் குழு சந்திப்புகளாக நேரில் மட்டுமே நடத்தப்படும் என்றும் நிறுவனத்தின் செயலாளர் பிரச்சிதி லலிங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.
பேங் ஆஃப் அமெரிக்கா மாநாடு ஜூன் 1-ஆம் தேதியும், மோர்கன் ஸ்டான்லி மாநாடு ஜூன் 2-ஆம் தேதியும், சிட்டி குரூப் மாநாடு ஜூன் 4-ஆம் தேதியும் நடைபெற இருக்கிறது.