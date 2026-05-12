Prison Experience | சிறை வாழ்க்கையை அனுபவிக்க ரூ. 2000 போதும்... அசத்தல் அறிவிப்பு!

ஐதராபாத்தில் உள்ள சஞ்சல்குடா மத்திய சிறை, சாதாரண குடிமக்கள் 12 அல்லது 24 மணி நேரம் சிறை வாழ்க்கையை அனுபவிக்க அனுமதிக்கும் 'சிறையை உணருங்கள்' என்ற முன்னெடுப்பை அறிமுகப்படுத்தியது.
பார்வையாளர்கள், சிறைவாசத்தின் யதார்த்தங்களையும் சுதந்திரத்தின் மதிப்பையும் புரிந்துகொள்வதற்காக, பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட சிறை அறைகளில் தங்கி, சிறை உணவை உண்டு, கைதிகளின் அன்றாட நடைமுறைகளை பின்பற்றலாம்.
24 மணி நேர 'சிறைச்சாலையை உணருங்கள்' அனுபவத்திற்கு ரூ. 2,000 கட்டணமாகவும், குறுகிய 12 மணி நேர அனுபவத்தை தேர்ந்தெடுப்பவர்கள் ரூ. 1,000 செலுத்த வேண்டும் என்றும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
புதிதாகத் திறக்கப்பட்ட சிறை அருங்காட்சியகம், நிஜாம் காலத்திலிருந்து நவீன சீர்திருத்த நடைமுறைகள் வரையிலான சிறைகளின் பரிணாம வளர்ச்சியையும் காட்சிப்படுத்துகிறது.
இதில் பழைய விலங்குகள் மற்றும் சிறை அறைகள், பக்த ராமதாசு மற்றும் தசரதி கிருஷ்ணமாச்சார்யுலு போன்ற புகழ்பெற்ற கைதிகளின் கதைகள், சிறை தொழில்கள், மறுவாழ்வு திட்டங்கள் மற்றும் நாகார்ஜுன சாகர் அணை கட்டுமானத்தில் கைதிகளின் பங்களிப்பு ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன.
சஞ்சல்குடா அருங்காட்சியகம், முன்னர் சங்கரெட்டி பாரம்பரிய சிறை அருங்காட்சியகத்தில் நடைபெற்ற, பொதுமக்களின் குறிப்பிடத்தக்க கவனத்தை ஈர்த்த 'ஒரு நாள் சிறை அனுபவத்தால்' உத்வேகம் பெற்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
சஞ்சல்குடாவில் உள்ள மாநில சீர்திருத்த நிர்வாக நிறுவனத்தில் (SICA) புதிய சிறை அருங்காட்சியகத்துடன், இந்த முன்னெடுப்பையும் தெலங்கானா ஆளுநர் சிவ பிரதாப் சுக்லா தொடங்கி வைத்தார்.
"இந்த முன்னெடுப்பு, மாநிலத்தின் சீர்திருத்தங்களில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்குவதோடு, சிறை நிர்வாகம் மற்றும் கைதிகளின் மறுவாழ்வு குறித்து பொதுமக்கள் நன்கு புரிந்துகொள்ளவும் உதவும்," என்று சிறைத்துறை டி.ஜி.பி. சௌமியா மிஸ்ரா கூறினார்.
ஒரு நாள் தானாக முன்வந்து கைதி போல வாழும் யோசனைக்கு பல பயனர்கள் ஆர்வத்துடன் எதிர்வினையாற்றியதால், இந்த அருங்காட்சியகம் ஏற்கனவே சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகிவிட்டது.