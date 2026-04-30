Bike Seized | விலையே கம்மி தான்... ரூ. 1 லட்சத்துக்கும் அதிக அபராதம் விதிக்கப்பட்ட பைக் பறிமுதல்

குருகிராம் போலீசார் வியாழக்கிழமை அன்று, செக்டர் 4/7 சந்திப்பு அருகே, மொத்தம் ரூ. 1.05 லட்சம் மதிப்புள்ள 26 நிலுவையில் உள்ள சலான்களுடன் கூடிய ஒரு மோட்டார்சைக்கிளை பறிமுதல் செய்ததாக தெரிவித்தனர்.
மீண்டும் மீண்டும் குற்றம் செய்பவர்கள் மீதான நடவடிக்கைக்கு மத்தியில், கடந்த இரண்டு மாதங்களில் இது போன்ற நான்காவது பறிமுதல் இது என்று அவர்கள் மேலும் தெரிவித்தனர்.
காவல்துறையின் கூற்றுப்படி, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் மோட்டார் வாகன சட்டத்தின் பல விதிகளை மீறியதாகவும், இந்த குற்றங்கள் நேரடியாகவும் சிசிடிவி கண்காணிப்பு கேமராக்கள் மூலமாகவும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
செக்டர் 4/7 சௌக் அருகே நடத்தப்பட்ட சோதனையின்போது ஹீரோ ஸ்பிளெண்டர் பைக் இடைமறிக்கப்பட்டது. அந்த மோட்டார்சைக்கிளுக்கு 26 நிலுவையில் உள்ள சலான்கள் இருந்ததை போலீசார் கண்டறிந்தனர்.
இவற்றில் முக்கியமாக, மாதிரி வாகன பதிவு எண் இல்லாதது மற்றும் காப்பீடு இல்லாதது உள்ளிட்டவற்றுக்கான சலான்கள் அடங்கும். செலுத்த வேண்டிய மொத்த அபராதத் தொகை ரூ. 1,05,000 ஆகும்.
சலான்கள் வழங்கப்பட்ட 90 நாட்களுக்குள் செலுத்தப்படாததால், மோட்டார் வாகன சட்டத்தின் பிரிவு 167(8)-ன் கீழ் மோட்டார்சைக்கிள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக ஒரு மூத்த காவல்துறை அதிகாரி கூறினார். ஓட்டுநர் சிறிது நேரம் காவலில் வைக்கப்பட்டார். நிலுவையில் உள்ள அனைத்து அபராதங்களும் செலுத்தப்பட்ட பின்னரே வாகனம் விடுவிக்கப்படும்.
"பயணிகள் தங்களது அபராத தொகையை 90 நாட்களுக்குள் செலுத்த வேண்டும். மோட்டார் வாகன சட்டத்தின் கீழ், குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் அபராத தொகையை செலுத்த தவறும் விதிமீறல் செய்பவர்கள் மீது, வாகனங்களை பறிமுதல் செய்வது உட்பட கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்று ஒரு மூத்த போக்குவரத்து காவல் அதிகாரி கூறினார்.