இந்தியா

ரூ.8 கோடிக்கும் மேல் மோசடி..குஜராத்தின் 4 விசா முகவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு

குஜராத்தின் காந்திநகரில் 23 பேரிடம் ரூ.8 கோடிக்கும் மேல் மோசடி செய்ததாக 4 விசா முகவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
குஜராத்தில் விசா முகவர்களால் 23 பேர் ரூ.8 கோடிக்கும் மேல் ஏமாற்றப்பட்டதாக காவல்துறை வியாழக்கிழமை தெரிவித்தது. காந்திநகர், அகமதாபாத் மற்றும் சபர்காந்தாவைச் சேர்ந்த விவசாயிகளுக்கு அமெரிக்கா மற்றும் கனடாவுக்கு விசாக்கள் வாங்கித் தருவதாக வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

பாதிக்கப்பட்டவர்களில் ஒருவரான ஜிக்னேஷ்குமார் படேல் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், காந்திநகரில் உள்ள இன்போசிட்டி காவல் நிலையத்தில் ஜூன் 18 அன்று, அங்கித் படேல், அவரது மனைவி அனேரி படேல், அவர்களது நண்பர் விஷால் படேல் மற்றும் அங்கித்தின் தந்தை சைலேஷ்பாய் படேல் ஆகிய நான்கு விசா முகவர்கள் மீது முதல் தகவல் அறிக்கை (FIR) பதிவு செய்யப்பட்டது.

இந்த முதல் தகவல் அறிக்கை, இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் 406 (நம்பிக்கை மோசடி), 409 (அரசு ஊழியர்கள் செய்யும் நம்பிக்கை மோசடி), 420 (மோசடி) மற்றும் 120B (குற்றச் சதி) ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

