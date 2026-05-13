எரிபொருள் விலையேற்றம் - 6 வழித்தடங்களில் விமான சேவையை நிறுத்தும் ஏர் இந்தியா!

சர்வதேச சந்தையில் விமான எரிபொருள் விலை உயர்வு மற்றும் சில நாடுகளின் வான்வெளி கட்டுப்பாடு உள்ளிட்ட காரணங்களால், ஏர் இந்தியா நிறுவனம் தனது சர்வதேச விமான சேவைகளை குறைப்பதாகவும், 6 முக்கிய வழித்தடங்களில் விமான சேவைகளை தற்காலிகமாக நிறுத்துவதாகவும் அறிவித்துள்ளது.
ஏற்கனவே சில வழித்தடங்களில் விமான சேவைகளைக் குறைத்துள்ள நிலையில், இந்த அறிவிப்பும் ஆகஸ்ட் வரை அமலில் இருக்கும் என தெரிவித்துள்ளது.
தற்போது நஷ்டத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் ஏர் இந்தியா, டெல்லி-சிகாகோ, மும்பை-நியூயார்க், டெல்லி-ஷாங்காய், சென்னை-சிங்கப்பூர், மும்பை-டாக்கா மற்றும் டெல்லி-மாலே ஆகிய வழித்தடங்களில் தனது சேவைகளை ஆகஸ்ட் மாதம் வரை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைப்பதாக தெரிவித்துள்ளது.
இந்த 6 வழித்தடங்களின் முழுமையான நிறுத்தம் தவிர, 20-க்கும் மேற்பட்ட சர்வதேச வழித்தடங்களில் விமானங்களின் வாராந்திர இயக்க எண்ணிக்கையை ஏர் இந்தியா குறைத்துள்ளது. இருப்பினும் மாதத்திற்கு 1,200-க்கும் மேற்பட்ட சர்வதேச விமானங்களை இயக்க உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது.
இவற்றில் வட அமெரிக்காவிற்கு வாரத்திற்கு 33 விமானங்களும், ஐரோப்பாவிற்கு வாரத்திற்கு 47 விமானங்களும், இங்கிலாந்திற்கு வாரத்திற்கு 57 விமானங்களும், ஆஸ்திரேலியாவிற்கு வாரத்திற்கு 8 விமானங்களும், தூர கிழக்கு, தென்கிழக்கு ஆசியா மற்றும் சார்க் பிராந்தியங்களுக்கு வாரத்திற்கு 158 விமானங்களும், மொரிஷியஸிற்கு வாரத்திற்கு 7 விமானங்களும் இயக்குவது அடங்கும்.