மேற்கு வங்கம்: பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.3000, இலவச பேருந்து பயணம் ஜூன் 1 முதல் அமல்

மேற்கு வங்கத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் மம்தாவின் திரிணாமுல் காங்கிரசை வீழ்த்தி முதல் முறையாக பாஜக வெற்றி பெற்றது. சுவேந்து அதிகாரி முதல்வர் பொறுப்பேற்றார்.
பதவியேற்றது முதல் முக்கிய திட்டங்களை தொடங்க அவர் தீவிரம் காட்டி வருகிறார். மேற்கு வங்க, வங்கதேச எல்லையில் வேலி அமைப்பதற்கான நிலங்களை எல்லை பாதுகாப்பு படைக்கு விரைந்து ஒதுக்க அவர் உத்தரவிட்டார்.
இந்நிலையில் பாஜக தேர்தல் அறிக்கையில் கொடுத்த பெண்களுக்கு இலவச பயணம் வாக்குறுதி குறித்த அறிவிப்பை அவர் வெளியிட்டார்.
அதன்படி, ஜூன் 1 ஆம் தேதி முதல் மேற்கு வங்கத்தில் பெண்களுக்கு இலவசப் பேருந்து பயணத் திட்டம் அமல்படுத்தப்படும் என்று முதல்வர் அறிவித்துள்ளார்.
இதன் மாநிலம் முழுவதும் அரசு பேருந்துகளில் பெண்கள் இலவசமாக பயணிக்கலாம். பணிக்குச் செல்லும் பெண்கள், மாணவிகள் மற்றும் பொதுப் போக்குவரத்துக்காக பேருந்துகளைச் சார்ந்துள்ள லட்சக்கணக்கான பெண்கள் பயனடைவார்கள்.
அதுபோல அண்ணபூர்னா பந்தர் திட்டத்தின் கீழ் ஜூன் 1 முதல் பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.3000 திட்டமும் அமலுக்கு வர உள்ளது.
முன்னதாக இருந்த மம்தா அரசு லக்ஷ்மீர் பந்தர் திட்டத்தின் கீழ் பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.1500 வழங்கி வந்த சூழலில் பாஜக அரசு அதை 2 மடங்காக உயர்த்தி தேர்தல் வாக்குறுதியும் அறிவித்திருந்தது.
மேலும் மத்திய அரசின் காப்பீட்டுத் திட்டமான ஆயுஷ்மான் பாரத், ஜூன் 1 முதல் மாநிலத்தில் அமல்படுத்தப்படும் என்று அவர் உறுதி அளித்துள்ளார்.
இதன் மூலம் ஏழை எளிய மக்களுக்குத் தரமான மருத்துவச் சிகிச்சைகள் இலவசமாகக் கிடைக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதுபோல பள்ளி ஆசிரியர் பணிக்கான விண்ணப்பதாரர்களின் உச்ச வயது வரம்பை 5 ஆண்டுகள் உயர்த்த அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
மாநிலத்தில் தற்போது நடைமுறையில் உள்ள அனைத்து சமூக நலத் திட்டங்களும் எவ்விதத் தடையும் இன்றித் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்படும் என்று முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்.
பெண்களுக்கு இலவச பேருந்து பயணம், மாதாந்திர உதவித்தொகை ஆகியவற்றுக்கு தமிழ்நாட்டில் முதல்வர் ஆட்சி காலத்தில் தொடக்கப்பட்ட மகளிர் விடியல் பயணம், மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டங்களே நாட்டுக்கு முன்னோடியாகும்.