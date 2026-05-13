இந்தியா

வருவாய் இழப்பை காரணம் காட்டி, ஜம்மு காஷ்மீரில் மதுவிலக்கை எதிர்க்கிறார் பாரூக் அப்துல்லா

மதுவிலக்கு குடிப்பதை நிறுத்தாது என்றும், அது மாநில வருவாயைப் பாதிக்கும் என்றும் தேசிய மாநாட்டுக் கட்சியின் தலைவர் ஃபரூக் அப்துல்லா தெரிவித்துள்ளார்.
ஜம்மு-காஷ்மீரில் மது விற்பனை மற்றும் நுகர்வு தொடர்பாக தேசிய மாநாட்டுக் கட்சியும் மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சியும் இடையே வார்த்தைப் போர் வெடித்துள்ளது.

மதுவிலக்கு குடிப்பதை நிறுத்தாது என்றும், அது மாநில வருவாயைப் பாதிக்கும் என்றும் தேசிய மாநாட்டுக் கட்சியின் தலைவர் ஃபரூக் அப்துல்லா கூறினார்.

அதேசமயம், போதைப்பொருள் ஒழிப்புப் பிரச்சாரம் நடந்து கொண்டிருக்கும் வேளையில், குஜராத்தைப் போல ஜம்மு-காஷ்மீரும் ஏன் மதுவிலக்கு மாநிலமாக இருக்க முடியாது என்று மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி கேள்வி எழுப்பியது.

தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் மதுவிலக்கு சர்ச்சைக்கு ஒரு புதிய திருப்பத்தை அளிக்கும் வகையில், ஆளும் தேசிய மாநாட்டுக் கட்சியின் (என்சி) தலைவர் டாக்டர் ஃபரூக் அப்துல்லா செவ்வாயன்று, அதனால் ஏற்படும் வருவாய் இழப்பிற்கு மத்திய அரசு இழப்பீடு வழங்க ஒப்புக்கொண்டால், ஜம்மு காஷ்மீர் அரசால் "இரண்டு நிமிடங்களுக்குள்" மதுவிற்குத் தடை விதிக்க முடியும் என்று கூறினார்.

மேலும் அவர் தான் தனிப்பட்ட முறையில் மது அருந்துவதில்லை என்றும், ஆனால் உள்ளூரில் மது விற்பனை தடை செய்யப்பட்டாலும், குடிப்பழக்கத்திற்கு அடிமையானவர்கள் ஜம்மு காஷ்மீருக்கு வெளியிலிருந்து தொடர்ந்து மதுபானத்தை வாங்குவார்கள் என்றும் கூறினார்.

இவர் காஷ்மீர் முன்னாள் முதல்வர் ஷேக் அப்துல்லாவின் மகன் மற்றும் தற்போதைய முதல்வர் உமர் அப்துல்லாவின் தந்தை ஆவார்.

