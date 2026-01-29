என் மலர்
இந்தியா
பொருளாதார ஆய்வறிக்கை: 2026ல் 7.4% பொருளாதார வளர்ச்சி - நிர்மலா சீதாராமன்
- 2025-26 ஆம் ஆண்டுக்கான பொருளாதார ஆய்வறிக்கையை நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்தார்
- 2027ல் 6.8 - 7.2% வரை பொருளாதார வளர்ச்சி இருக்கும்
பாராளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நேற்று தொடங்கியதையொட்டி இரு அவைகளின் கூட்டுக்கூட்டத்தில் ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு உரையாற்றினார்.
இந்நிலையில், 2025-26 ஆம் ஆண்டுக்கான பொருளாதார ஆய்வறிக்கையை மக்களவையில் நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்தார்
பொருளாதார ஆய்வறிக்கையில் 2026ல் 7.4% பொருளாதார வளர்ச்சி அடைந்துள்ளதாகவும் அமெரிக்காவுடன் வர்த்தக ஒப்பந்தம் இந்த ஆண்டுக்குள் நிறைவடையும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், 2027ல் 6.8 - 7.2% வரை பொருளாதார வளர்ச்சி இருக்கும்" என்று பொருளாதார ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Next Story