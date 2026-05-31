ஐபிஎல் இறுதிப்போட்டி நடந்த இடம் - டி.கே. சிவகுமார் கண்டனம்

ஐ.பி.எல். 2026 தொடரில் விராட் கோலியின் அதிவேக அரைசதத்தின் உதவியுடன், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி, நேற்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) இரவு குஜராத்தின் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் 156 ரன்கள் என்ற இலக்கை சுலபமாக துரத்தி குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி, தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது முறையாக ஐபிஎல் கோப்பையை வென்றது.
கொண்டாட்டங்களுக்கு மத்தியில் பேசிய கர்நாடக முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்கவுள்ள டி.கே. சிவகுமார், "இந்தப் போட்டி பெங்களூருவில் நடைபெற்றிருந்தால், அங்குள்ள ஆர்சிபி ரசிகர்களுக்கு அது ஒரு சிறந்த தருணமாக அமைந்திருக்கும்" என்றார்.
"ஆர்சிபி போட்டி பெங்களூருவில் நடைபெறவிருந்தது. எங்களுக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டுள்ளது. அரசியல் காரணமாக அவர்கள் போட்டியை அங்கு மாற்றியுள்ளனர். இனி நான் இதற்கு மேல் எதுவும் கூற விரும்பவில்லை," என்று டி.கே. சிவகுமார் கூறினார்.
"ஆகவே, ஆர்சிபி வீரர்கள், ஆர்சிபி அணி இந்தப் போட்டியில் வெற்றி பெற்றுள்ளனர். இந்த ஆண்டும் அவர்கள் மிகச் சிறப்பாக விளையாடியுள்ளனர். கர்நாடக ரசிகர்கள் சார்பாகவும், ஆர்சிபி ரசிகர்கள் சார்பாகவும், கர்நாடக மாநிலத்தின் சார்பாகவும், அரசின் சார்பாகவும், அவர்களுக்கு எனது நல்வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்," என்று காங்கிரஸ் தலைவர் கூறினார்.
கோலி 25 பந்துகளில் அரைசதம் விளாசி, 42 பந்துகளில் 75 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். இதில் ஒன்பது பவுண்டரிகளும் மூன்று சிக்ஸர்களும் அடங்கும். இதுவே ஐபிஎல் பிளேஆஃப் சுற்றில் அவரது அதிகபட்ச ஸ்கோராகும். மேலும், அவர் தனது குறிப்பிடத்தக்க சாதனையைத் தொடர்ந்தார் - 2025-ஆம் ஆண்டு முதல் அவர் அரைசதம் அடிக்கும்போதெல்லாம் ஆர்சிபி ஒரு ஆட்டத்தில் கூட தோற்றதில்லை.
வெங்கடேஷ் அய்யரின் அதிரடியான 32 ரன்களின் ஆதரவுடன், கோலியின் அபாரமான ஆட்டம், நடப்பு சாம்பியன்கள் வெற்றிக்கான பிடியை ஒருபோதும் இழக்காமல் பார்த்துக் கொண்டதுடன், வெற்றியை உறுதிசெய்து தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது ஐபிஎல் பட்டத்தைக் கைப்பற்றினர்.