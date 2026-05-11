டெல்லி-வாரணாசி புல்லட் ரெயில் திட்டம் லக்னோ வழியாகச் செல்வதால், இரு நகரங்களுக்கு இடையேயான பயண நேரம் கணிசமாகக் குறையும்.
இந்த அதிவேக ரெயில் திட்டத்தை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் 2026-27 ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவித்தார். தற்போது, நாட்டின் முதல் அதிவேக ரெயில் வழித்தடமான மும்பை-அகமதாபாத் புல்லட் ரெயில் பாதையின் கட்டுமானப் பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன.
டெல்லி-லக்னோ புல்லட் ரெயில் திட்டம், இரு நகரங்களுக்கு இடையேயான பயண நேரத்தை வெறும் 2 மணி நேரமாகக் குறைக்கும். தற்போது, இந்த வழித்தடத்தில் வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் மற்றும் சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ் ஆகியவையே அதிவேக ரெயில்களாக உள்ளன. இவை முறையே சுமார் 6 மணி 25 நிமிடங்கள் மற்றும் 6 மணி 50 நிமிடங்களில் பயணத்தை முடிக்கின்றன.
சிஐஐ வருடாந்திர வர்த்தக உச்சி மாநாடு 2026-ல் உரையாற்றிய அஸ்வினி வைஷ்ணவ், டெல்லிக்கும் வாரணாசிக்கும் இடையேயான பயண நேரம் 3 மணி 50 நிமிடங்களாகக் குறைக்கப்படும் என்று கூறினார். மேலும், டெல்லிக்கும் லக்னோவுக்கும் இடையேயான பயணம் சுமார் 2 மணி நேரத்தில் முடிந்துவிடும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
இந்த அதிவேக ரெயில் வழித்தடத்தின் காரணமாக வாரணாசி-பாட்னா மற்றும் வாரணாசி-லக்னோ பகுதிகள் ஒரே பொருளாதார மண்டலமாக மாறும் என்றும் வைஷ்ணவ் மேலும் கூறினார்.
பிப்ரவரி மாதம், இந்த ஏழு அதிவேக ரயில் திட்டங்களை விரைவாகச் செயல்படுத்தும் பொறுப்பு, தேசிய அதிவேக ரெயில் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் (NHSRCL) நிறுவனத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே தயாரிக்கப்பட்டுள்ள விரிவான திட்ட அறிக்கைகளை (DPRs) மறுபரிசீலனை செய்யுமாறு NHSRCL நிறுவனத்திற்கு ரெயில்வே வாரியம் உத்தரவிட்டுள்ளது.