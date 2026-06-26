VIDEO: அந்தரத்தில் வெடித்துச் சிதறிய கார்.. மொஹரம் ஊர்வலத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நால்வர் மீது வழக்கு

மத்தியப் பிரதேசத்தின் உஜ்ஜைன் மாவட்டத்தில் மொஹரம் ஊர்வலத்தின் போது கிரேனில் காரைத் தொங்கவிட்டு வெடிக்கச் செய்த நான்கு பேர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
கொண்டாட்டம் என்ற பெயரில் அந்த கார் தரையிலிருந்து 40 அடி உயரத்திற்கு தூக்கப்பட்டு பின்னர் வெடிக்கச் செய்யப்பட்டது. நேற்று முன்தினம் நடந்த இந்த சம்பவத்தின் வீடியோ இணையத்தில் வைரலானதை அடுத்து போலீசார் விசாரணையை தொடங்கினர்.
காருக்குள் பட்டாசுகளை வைத்ததன் மூலம் இந்த வெடிப்பு செயற்கையாக ஏற்படுத்தப்பட்டது என முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
ராக்கெட் போன்ற அந்தப் பட்டாசுகள் காருக்குள் வெடிக்கப்பட்டபோது, அதிலிருந்து வெளியான வாயு காற்றில் பரவி ஜன்னல்களைச் சிதறடித்ததால், ஒரு வெடிப்பு நிகழ்ந்தது போன்ற தோற்றம் ஏற்பட்டது.
சமூக வலைதளங்களில் விளம்பரம் தேடுவதற்காக அப்பகுதியில் உள்ள இரண்டு குழுக்களுக்கு இடையேயான போட்டியில் இந்த ஆபத்தான ஸ்டண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளது.