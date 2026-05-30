தனியார் மருத்துவமனைகளில் தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் சிசேரியன் பிரசவங்கள்!

இந்தியா முழுவதும் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைகளில் சிசேரியன் பிரசவங்கள் இயல்பான ஒன்றாகிவிட்டன. 2023-24 ஆம் ஆண்டில், தனியார் மருத்துவமனைகளில் நடந்த பிரசவங்களில் 54% இந்த வகை பிரசவங்களே ஆகும். மேற்கு வங்கத்தில் தனியார் மருத்துவமனைகளில் சிசேரியன் பிரசவங்கள் 87.7% ஆகவும், தெலுங்கானாவில் 84% ஆகவும், ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் 66% ஆகவும் உள்ளன.
2023-24 ஆம் ஆண்டுக்கான தேசிய குடும்ப சுகாதார கணக்கெடுப்பின் தரவுகளில் இது தெரியவந்துள்ளது.
தெலுங்கானா மற்றும் ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் முறையே 62% மற்றும் 52% க்கும் அதிகமான பிரசவங்கள் சிசேரியன் மூலம் நடைபெறுகின்றன. அதே சமயம் வங்காளத்தில் இது 44.5% ஆக இருந்தது.
27 மாநிலங்கள் மற்றும் டெல்லி, ஜம்மு-காஷ்மீர் ஆகிய இரண்டு பெரிய யூனியன் பிரதேசங்கள் உட்பட 18 மாநிலங்களில், தனியார் மருத்துவமனைகளில் நடைபெறும் பிரசவங்களில் பாதிக்கும் மேற்பட்டவை சிசேரியன் மூலமாகவே நடைபெறுகின்றன.
இந்தியாவில் சிசேரியன் பிரசவங்களின் விகிதம், 2004-05ல் 8.5% ஆக இருந்து, 2015-16ல் 17.2% ஆகவும், பின்னர் 2019-21ல் 21.5% ஆகவும், பல ஆண்டுகளாக சீராக அதிகரித்து வருகிறது. சமீபத்திய அறிக்கையின்படி, கால் பங்கிற்கும் அதிகமான பிரசவங்கள் (27.2%) சிசேரியன் மூலமாகவே நடைபெறுகின்றன. அரசு மருத்துவமனைகளிலும் சிசேரியன் சற்று அதிகரித்துள்ளது. 2005-06ல் 15.2% ஆக இருந்த இந்த விகிதம், 2023-24ல் 16.9% ஆக உயர்ந்துள்ளது.