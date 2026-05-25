இந்தியா

ட்விஷா ஷர்மா மரண வழக்கில் விசாரணையை தொடங்கியது சி.பி.ஐ.

சி.பி.ஐ. மாநில காவல்துறையின் முதல் தகவல் அறிக்கையை தனது சொந்த வழக்காக மீண்டும் பதிவு செய்தது.
போபாலில் உள்ள தனது திருமண வீட்டில் மே 12 அன்று தூக்கில் தொங்கிய நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்ட ட்விஷா ஷர்மாவின் மரணம் தொடர்பான விசாரணையை சி.பி.ஐ. வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. மாநில காவல்துறையிடம் இருந்து விசாரணையை ஏற்றுக்கொண்ட சி.பி.ஐ. முதல் தகவல் அறிக்கையை பதிவு செய்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

விசாரணையைப் பொறுப்பேற்க, முகமை தரப்பில் போபாலுக்கு ஒரு குழு அனுப்பப்பட்டது. சிறப்பு குற்றப்பிரிவுக் குழுவினர் போபால் காவல் அதிகாரிகளை சந்தித்து, தேவையான ஆவணங்களையும் ஆதாரங்களையும் சேகரித்தனர். கூட்டத்திற்குப் பிறகு, நடைமுறையின்படி, சி.பி.ஐ. மாநில காவல்துறையின் முதல் தகவல் அறிக்கையை தனது சொந்த வழக்காக மீண்டும் பதிவு செய்தது.

மாநில காவல்துறையின் பரிந்துரையின் பேரில், மத்திய புலனாய்வு அமைப்பானது, விசாரணையின் தொடக்க புள்ளியாக அமையும் காவல்துறை முதல் தகவல் அறிக்கையை (FIR) மீண்டும் பதிவு செய்து விசாரணையை தொடங்குகிறது. விசாரணையின் முடிவு, தகுதிவாய்ந்த நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட இறுதி அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

திங்களன்று இந்த வழக்கை விசாரித்த, இந்திய தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்த் மற்றும் நீதிபதி ஜாய்மால்யா பாக்சி ஆகியோர் அடங்கிய உச்ச நீதிமன்ற அமர்வு, விசாரணை நியாயமானதாகவும், சுதந்திரமானதாகவும், பாரபட்சமற்றதாகவும் இருப்பதை உறுதி செய்யும் என்று கூறியது.

போபால் காவல்துறை, ட்விஷாவின் கணவர் சமர்த் சிங் மற்றும் மாமியார் கிரிபாலா சிங் ஆகியோரின் பெயரில், பாரதிய நியாய சன்ஹிதாவின் 80(2), 85 மற்றும் 3(5) ஆகிய பிரிவுகளின் கீழும், வரதட்சணை தடை சட்டத்தின் பிரிவுகளின் கீழும் ஒரு முதல் தகவல் அறிக்கையை பதிவு செய்திருந்தது.

"பாதிக்கப்பட்டவரின் குடும்ப உறுப்பினர்களும், குற்றம் சாட்டப்பட்டவரும், பொது இடங்களிலோ அல்லது ஊடக மேடைகளிலோ அறிக்கைகளை வெளியிடுவதற்கு பதிலாக, தங்களது தரப்பு வாதங்களை விசாரணை அமைப்பிடம் பதிவு செய்ய வேண்டும்.

இதன் மூலம், நடைபெற்று வரும் விசாரணையில் எந்தவிதமான பாரபட்சமோ அல்லது பாதகமான தாக்கமோ ஏற்படாது என்பதை நாங்கள் வலியுறுத்த விரும்புகிறோம்," என்று நீதிபதி அமர்வு கூறியது.

மாடலாக இருந்து நடிகையாக மாறிய 33 வயதான பெண்ணின் குடும்பத்தினர், அவரது மாமியார் வீட்டார்தான் தங்கள் மகளை மரணத்திற்குத் தள்ளியதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். அவர் போதைப்பொருளுக்கு அடிமையாக இருந்ததாகவும் அவரது மாமியார் வீட்டார் கூறியுள்ளனர்.

