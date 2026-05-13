இந்தியா

சுவேந்துவின் உதவியாளர் சந்திரநாத் ரத் கொலை: ரூ.1 கோடி கூலிக்கு ஆள் வைத்து கொலை செய்ததாக சிபிஐ சந்தேகம்

மிகத் துல்லியமாகத் திட்டமிடப்பட்ட ஒரு கூலிப்படைக் கொலை என மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவு (சிபிஐ) சந்தேகிக்கிறது.
மேற்கு வங்க சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்ட இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகு, மே 6 அன்று, மத்யம்கிராமில் உள்ள ஒரு பொதுச் சாலையில், ரத் தனது எஸ்யூவி காருக்குள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்.

இந்த வழக்கை விசாரிக்கும் சிபிஐ-யின் சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழு (எஸ்ஐடி), தடயவியல் நிபுணர்களுடன் இணைந்து, மேற்கு வங்கத்தின் வடக்கு 24 பர்கானாஸ் மாவட்டத்தில் உள்ள ரத்தின் கொலை நடந்த இடத்தை செவ்வாயன்று மீண்டும் ஆய்வு செய்தது.

டிஐஜி பங்கஜ் குமார் சிங் தலைமையிலான சிபிஐ குழு, குற்றம் நடந்த இடத்தில் பல மணி நேரம் செலவிட்டு, நிகழ்வுகளின் வரிசையை ஆய்வு செய்ததோடு, முன்னதாக சேகரிக்கப்பட்ட ஆதாரங்களையும் வெளியிட்டுள்ளது.

இதன்படி மாநிலங்களுக்கு இடையேயான உளவாளிகள், போலி வாகனங்கள் மற்றும் ஆயுதங்கள், தளவாடங்கள், துப்பாக்கிச் சுடும் நிபுணர்களுக்காக ஒரு கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் செலவழிக்கப்பட்டு, மிகத் துல்லியமாகத் திட்டமிடப்பட்ட ஒரு கூலிப்படைக் கொலை என மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவு (சிபிஐ) சந்தேகிக்கிறது.

