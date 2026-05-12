CBI | சுவேந்து அதிகாரியின் உதவியாளர் கொலை வழக்கின் விசாரணை தீவிரம்... சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தது சி.பி.ஐ.

மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் சுவேந்து அதிகாரி அவர்களின் தனி உதவியாளர் (PA) சந்திரநாத் ரத் கடந்த வாரம் கொல்லப்பட்ட, சம்பவ இடத்திற்கு, மத்திய புலனாய்வுத் துறை (CBI) மற்றும் மத்திய தடயவியல் அறிவியல் ஆய்வகத்தின் (CFSL) குழுக்கள் வந்தடைந்தன.
விசாரணை குறித்த எவ்வித விவரங்களையும் வெளியிடாமல், "நாங்கள் எங்கள் பணியை செய்து வருகிறோம்" என்று மத்திய புலனாய்வுத் துறை அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார். சுவேந்து அதிகாரியின் தனி உதவியாளரான சந்திரநாத் ரத் கொலை வழக்கின் விசாரணையை சிபிஐ முன்னதாகவே தன் பொறுப்பில் எடுத்துக்கொண்டிருந்தது. அதிகாரி பின்னர் மேற்கு வங்க முதலமைச்சராகப் பதவியேற்றார்.
தகவல்களின்படி, சிபிஐ ஒரு ஏழு பேர் கொண்ட சிறப்பு புலனாய்வு குழுவை (SIT) அமைத்துள்ளது. இக்குழுவிற்கு டி.ஐ.ஜி. தரத்திலான அதிகாரி ஒருவர் தலைமை தாங்குவார். இந்திய விமானப்படையில் பணியாற்றிய ரத், மே 6-ஆம் தேதி நள்ளிரவில் மத்யம் கிராம் அருகே சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். பின்னர், மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்தார்.
பீகார் மற்றும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் கைது செய்யப்பட்ட மூன்று குற்றவாளிகளான மயங்க் ராஜ் மிஸ்ரா, விக்கி மௌரியா மற்றும் ராஜ் சிங் ஆகியோரை, மே 24 வரை போலீஸ் காவலில் வைத்து விசாரிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
"மூன்று நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்; அவர்களை மே 24 வரை, அதாவது 13 நாட்களுக்கு போலீஸ் காவலில் வைத்து விசாரிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. தடயங்களை அழித்தது தொடர்பான பிரிவை சேர்க்குமாறு நாங்கள் கோரியிருந்தோம்; நீதிமன்றம் அதனை ஏற்றுக்கொண்டு சேர்த்துள்ளது," என்று சேட்டர்ஜி செய்தியாளர்களிடம் கூறினார்.