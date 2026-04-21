Betting | ரூ. 500 பந்தய விவகாரம்... சிக்கலில் சிக்கிய கர்நாடக உள்துறை அமைச்சர்

கபடி போட்டி ஒன்றின்போது ரூ.500 பந்தயம் கட்டியதாக கூறப்படும் சம்பவம் தொடர்பாக, கர்நாடக உள்துறை அமைச்சர் ஜி. பரமேஸ்வரா மீது பெங்களூரு நீதிமன்றம் வழக்கு பதிவு செய்ய உத்தரவிட்டதை அடுத்து அவர் சிக்கலில் சிக்கியுள்ளார்.
தும்கூரில் நடைபெற்ற மாநில அளவிலான, பல்கலைக்கழகத்திற்கு முந்தைய கல்லூரி கபடி போட்டியின் போது அமைச்சரே கூறிய ஒரு அறிக்கையில் இருந்து இந்த சர்ச்சை உருவாகியுள்ளது. விஜயபுரா அணி போட்டியில் வெற்றி பெறும் என்று கணித்து, பரமேஸ்வரா மாவட்ட துணை ஆணையர் சுபா கல்யாணிடம் 500 ரூபாய் நட்பு பந்தயம் கட்டியதாக கூறப்படுகிறது.
இருப்பினும், தட்சிண கன்னட அணி விஜயபுராவை 36-26 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் தோற்கடித்து வெற்றி பெற்றது. வெற்றி பெற்ற அணிக்கு பரிசுகளை வழங்கும்போது, அமைச்சர் அந்தப் பந்தயத்தை பகிரங்கமாக ஒப்புக்கொண்டார்.
எச்.ஆர். நாகபூஷன் என்பவர், பொது இடங்களில் சாதாரணமாக செய்யப்பட்டாலும் பந்தயம் கட்டுவது சட்டவிரோதமானது என்றும், குறிப்பாக ஒரு முக்கிய அரசியலமைப்பு பதவியில் இருப்பவர் இதை ஊக்குவிக்கக் கூடாது என்றும் வாதிட்டு ஒரு தனிப்பட்ட புகாரை அளித்தார்.
அந்த புகாரை கவனத்தில் கொண்டு, நீதிபதி கே.என். சிவகுமார் தலைமையிலான பெங்களூருவில் உள்ள 42வது கூடுதல் தலைமை நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றம், முதல் தகவல் அறிக்கையைப் (FIR) பதிவு செய்து விரிவான விசாரணை நடத்துமாறு காவல்துறைக்கு உத்தரவிட்டது.