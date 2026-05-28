காவல்துறையை மிரட்டிய குற்றச்சாட்டில் அமைச்சர் மீது வழக்கு பதிவு

காவல்துறையினரை பொது இடத்தில் வாய்மொழியாக திட்டியதாகவும், அவர்களை மிரட்டியதாகவும் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டின் பேரில், ராஜஸ்தான் கூட்டுறவுத் துறை இணை அமைச்சர் கௌதம் குமார் டாக் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டதாக அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.
காவலரைத் திட்டுவது போன்ற ஆடியோ பதிவு ஒன்று இணையத்தில் பரவியதை அடுத்து, டாக் மீது சித்தோர்கரில் உள்ள துங்லா காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.
சமூக ஊடகங்களில் பரவி வரும் ஆடியோவிற்கும் தனக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்று கூறி, அமைச்சர் ஒரு காணொளி அறிக்கையை வெளியிட்டார். அரசு பணிகளுக்கு இடையூறு விளைவித்தல், குற்றவியல் மிரட்டல் மற்றும் குற்றவியல் பலத்தை பயன்படுத்துதல் தொடர்பான பாரதிய நியாய சம்ஹிதாவின் 132, 351(2) மற்றும் 352 ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் முதல் தகவல் அறிக்கை (FIR) பதிவு செய்யப்பட்டது.
காவல் நிலைய அதிகாரி ஷைத்தான் சிங் தாக்கல் செய்த முதல் தகவல் அறிக்கையின்படி, திங்கட்கிழமையன்று அவர் காவல் நிலையத்தில் இருந்தபோது, வெளியே வருமாறு அமைச்சரிடம் இருந்து அவருக்கு ஒரு தொலைபேசி அழைப்பு வந்தது.
விஷ்ணு குமார் மற்றும் லட்சுமிநாராயண் ஆகிய இரண்டு காவலர்கள் குறித்து அமைச்சர் தன்னிடம் விசாரித்து, அவர்களை தன் முன் வரவழைக்குமாறு கோரியதாக காவல் நிலைய அதிகாரி கூறினார். காவலர்கள் வந்தபோது, அமைச்சர் பொதுமக்கள் முன்னிலையில் அவர்களை திட்ட தொடங்கியதாகவும், ஆட்சேபனைக்குரிய வார்த்தைகளை பயன்படுத்தியதாகவும் கூறப்படுகிறது.
அமைச்சர் தனது கையை ஓங்கி அவர்களை தாக்க முயன்றதாகவும் முதல் தகவல் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பாரி சத்ரி காவல் நிலையத்தில் இருந்து லட்சுமிநாராயணன் முன்னர் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டதை குறிப்பிட்டு, டாக் காவல் துறையினரை மிரட்டியதாக காவல் நிலைய அதிகாரி குற்றம் சாட்டினார்.
தனக்கு அறிமுகமான தன்ராஜ் என்பவர் விசாரணைக்காக காவல் நிலையத்திற்கு அழைக்கப்பட்டதால் அமைச்சர் கோபமடைந்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது.