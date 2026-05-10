அசாமில் மீண்டும் முதல்வராக பதவியேற்க உள்ளார்-ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா..

ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா ஞாயிற்றுக்கிழமை அசாமில் பாஜக சட்டமன்றக் கட்சித் தலைவராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். இதன் மூலம் அவர் தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக அசாமின் முதலமைச்சராகப் பதவியேற்க உள்ளார்.
புதிய அரசாங்கத்தை அமைப்பதற்கான தனது உரிமையைக் கோருவதற்காக, சர்மா இன்று பிற்பகல் ஆளுநரைச் சந்திப்பார்.
சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த வடகிழக்கு மாநிலத் தேர்தல்களில், பாஜக 82 இடங்களை வென்றது. இதன்மூலம் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி 102 இடங்கள் வித்தியாசத்தில் மாபெரும் வெற்றி பெற்றது. போடோலாந்து மக்கள் முன்னணி (BPF) மற்றும் அசோம் கண பரிஷத் (AGP) தலா 10 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றன.
இது அசாமில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் தொடர்ச்சியான மூன்றாவது வெற்றியாகும். மேலும், மாநிலத்தில் பாஜக இதுவரை இல்லாத அதிகபட்ச இடங்களைப் பதிவு செய்துள்ளது. மாநிலத்தில் பெரும்பான்மையான மக்கள் தொகையைக் கொண்ட அஸ்ஸாமி இனத்தவர், பழங்குடியினர் மற்றும் வங்காள-இந்து வாக்காளர்களைக் கொண்ட ஒரு தொகுதியைத் தவிர, மற்ற அனைத்துத் தொகுதிகளிலும் என்டிஏ கட்சிகள் வெற்றி பெற்றுள்ள இந்த மாபெரும் வெற்றி, பாஜகவினுடையது மட்டுமல்ல, ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மாவினுடையதும் ஆகும்.
இந்த வெற்றியில், இரண்டைத் தவிர மற்ற அனைத்துத் தொகுதிகளிலும் என்டிஏ கட்சிகள் வெற்றி பெற்றுள்ளன. அந்த இரண்டிலொன்று காங்கிரஸுக்கும், அதன் கூட்டணிக் கட்சியான ராய்ஜோர் தளத்திற்கும் சென்றுள்ளது.