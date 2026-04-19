'மூலிகைகளின் அரசன்' அஸ்வகந்தா இலைகளை பயன்படுத்த மத்திய அரசு தடை - என்ன காரணம்?

உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணயச் சட்டம் 2006 இன் கீழ் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரித்துள்ளது.
'மூலிகைகளின் அரசன்' அஸ்வகந்தா இலைகளை பயன்படுத்த மத்திய அரசு தடை - என்ன காரணம்?
ஆயுர்வேதத்தில் 'மூலிகைகளின் அரசன்' என்று அழைக்கப்படும் அஸ்வகந்தாவின் பயன்பாடு குறித்து மத்திய அரசு அதிரடி முடிவொன்றை எடுத்துள்ளது.

உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் சுகாதார துணைப் பொருட்களில் அஸ்வகந்தா இலைகளைப் பயன்படுத்துவதற்கு அது முழுமையான தடை செய்யப்படுவதாக இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம் (FSSAI) ) உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

அஸ்வகந்தா இலைகளைக் கொண்ட பொருட்களைத் தயாரிப்பது, விற்பது அல்லது இறக்குமதி செய்வது சட்டவிரோதமானது என்று அது கூறியுள்ளது. ஏற்கனவே சந்தையில் உள்ள அத்தகைய பொருட்களை உடனடியாகத் திரும்பப் பெறுமாறு உற்பத்தியாளர்களுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.

இந்த விதிமுறை மீறப்பட்டால், உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணயச் சட்டம் 2006 இன் கீழ் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரித்துள்ளது.

அஸ்வகந்தா வேர்கள் மற்றும் அவற்றிலிருந்து எடுக்கப்படும் சாறு மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

தடை ஏன்?

அஸ்வகந்தா இலைகளில் 'விதாபெரின்-ஏ' எனப்படும் வேதிப்பொருள் அதிக அளவில் உள்ளது. இது அனுமதிக்கப்பட்ட அளவைத் தாண்டி உடலுக்குள் சென்றால், கல்லீரல் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்று பல ஆய்வுகள் நிரூபித்துள்ளன.

ஐஸ்லாந்து, ஜெர்மனி மற்றும் இந்தியாவில் சமீபத்தில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வுகளில், அஸ்வகந்தா சப்ளிமெண்ட்ஸ் பயன்படுத்தியசிலருக்கு கல்லீரல் பாதிப்பு ஏற்பட்டது கண்டறியப்பட்டது.

மறுபுறம், வேர்களுடன் ஒப்பிடும்போது இலைகள் மிகவும் குறைந்த விலையில் கிடைக்கின்றன. இதன் காரணமாக, சில நிறுவனங்கள் லாபத்திற்காக வேர்களுக்குப் பதிலாக மலிவான இலைகளைச் சேர்ப்பதை அரசாங்கம் கண்டறிந்துள்ளது.

ஆயுர்வேத நூல்களும் உட்கொள்வதற்கு வேர்களை மட்டுமே பரிந்துரைக்கின்றன, இலைகளை வெளிப்புறப் பயன்பாட்டிற்கு மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் என்று ஆயுஷ் அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

அஸ்வகந்தா பொருட்களை வாங்கும்போது, ​​அதன் உறையில் 'அஸ்வகந்தா வேர் சாறு' என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதா என்பதை நுகர்வோர் சரிபார்க்க வேண்டும், 'அஸ்வகந்தா சாறு' என்று மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால் அதில் இலைகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்க வாய்ப்புகள் அதிகம்

