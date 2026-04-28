தன்னுடைய உருவப் பொம்மையை எரித்தபோது காயம் அடைந்த பாஜக எம்.எல்.ஏ.: மருத்துவமனைக்கு சென்று நலம் விசாரித்த அகிலேஷ் யாதவ்

பாராளுமன்ற மக்களவையில் பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்கும் மசோதா தோல்வியடைந்தது. இந்த மசோதாவுக்கு எதிராக உத்தர பிரதேச மாநில முன்னாள் முதல்வர் அகிலேஷ் யாதவின் சமாஜ்வாடி கட்சி எம்.பி.க்கள் வாக்களித்தனர்.
சமாஜ்வாடி கட்சி தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் பெண்களுக்கான நாரி சக்தி வந்தன் அபிநியம் மசோதாவிற்கு எதிராக இருப்பதாக பாஜக தலைவர்கள் குற்றம்சாட்டினர். அவருக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தினர். அப்போது பாஜக பெண் எம்எல்ஏ அனுபவம் ஜெய்ஸ்வால் அகிலேஷ் யாதவின் உருவப் பொம்மையை தீ வைத்து கொளுத்தினார். அப்போது எதிர்பாராத வகையில் அனுபவம் ஜெய்ஸ்வால் மீது தீப்பிடித்தது. அதில் அவர் காயம் அடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இந்த நிலையில், இன்று அகிலேஷ் யாதவ், மருத்துவமனை சென்று அனுபவம் ஜெய்ஸ்வாலை சந்தித்து நலம் விசாரித்தார்.
இது தொடர்பாக அகிலேஷ் யாதவ் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் "மக்களிடையே மோதல்கள் உருவாததை நாங்கள் விரும்பவில்லை. மாறாக, சமூகத்தில் நல்லிணக்கப் பொழிவு நிலவ வேண்டும் என்றே நாங்கள் விரும்புகிறோம். எங்களின் ஆக்கபூர்வமான அரசியலின் ஆரோக்கியமான மரபு எங்களுக்குக் கற்றுக்கொடுத்தது இதையேதான். அதனால்தான், நாங்கள் பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர் திருமதி. அனுபாமா ஜெய்ஸ்வால் அவர்களைச் சந்தித்து, அவர் விரைவில் குணமடைய வாழ்த்திவிட்டுத் திரும்பினோம். நல்லெண்ணம் நிலைத்திருக்கட்டும்! நல்லிணக்கம் நிலைத்திருக்கட்டும்!" எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.