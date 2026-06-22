இந்தியா

ஈரான் பாதுகாப்புத் துறை செயலாளருடன் அஜித் தோவல் சந்திப்பு!

ஜூன் 22, 23 என இரண்டு நாட்கள் இந்தியாவின் தலைமையில் பிரிக்ஸ் பாதுகாப்பு ஆலோசகர்கள் கூட்டம் டெல்லியில் நடக்கிறது.
ஈரான் பாதுகாப்புத் துறை செயலாளருடன் அஜித் தோவல் சந்திப்பு!
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இந்தியாவின் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல், ஈரானின் உச்ச தேசிய பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் பாதுகாப்பு விவகாரங்களுக்கான துணைச் செயலாளர் கதீர் நெசாமிபூரை இன்று டெல்லியில் சந்தித்துப் பேசினார்.

டெல்லியில் நடைபெறும் 16-வது பிரிக்ஸ் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர்கள் கூட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்த சந்திப்பு நடைபெற்றது.

இந்த சந்திப்பின்போது, மேற்கு ஆசியாவில் நிலவும் தற்போதைய சூழ்நிலை குறித்து இரு தரப்பினரும் விவாதித்தாக வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

பிரிக்ஸ் கூட்டத்தில் இந்தியா - ஈரான் இடையேயான இருதரப்பு உறவு குறித்து விவாதித்ததாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் எத்தியோப்பியாவின் தேசிய உளவு மற்றும் பாதுகாப்பு சேவையின் பகுப்பாய்வு நிர்வாக இயக்குநர் மில்லியோன் லெமா டடேஸையும் தோவல் சந்தித்தார். இதன்போது இந்தியா-எத்தியோப்பியா மூலோபாய கூட்டாண்மையை மேம்படுத்தவும், உறுதியாக்கவும் இரு தரப்பினரும் பேச்சுகளை மேற்கொண்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Ajit Doval
அஜித் தோவல்
Ghadir Nezamipour
Brics energy ministers meeting
கதீர் நெசாமிபூர்
பிரிக்ஸ் பாதுகாப்பு ஆலோசகர்கள் கூட்டம்
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