சபரிமலையில் AI சார்ந்த கூட்டல் நெரிசல் மேலாண்மை அமைப்பு அறிமுகம்: TDB தலைவர்

சபரிமலை கோவிலில் வரவிருக்கும் யாத்திரை காலம் முதல் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) சார்ந்த பக்தர் மேலாண்மை அமைப்பை அறிமுகப்படுத்துவது குறித்து திருவிதாங்கூர் தேவஸ்வம் வாரியம் (TDB) பரிசீலித்து வருவதாக அதன் தலைவர் கே. ஜெயக்குமார் சனிக்கிழமையன்று தெரிவித்தார்.
ஐயப்பன் கோவிலில் AI தொழில்நுட்பம் சார்ந்த கூட்ட நெரிசல் மேலாண்மை அமைப்பை செயல்படுத்துவது குறித்து நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த நிபுணர்களுடன் ஆலோசனை நடத்திய பிறகு, கே. ஜெயக்குமார் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார்.
அப்போது கே. ஜெயக்குமார் கூறியதாவது:-
இந்த திட்டத்திற்கான தேவைகளை இறுதி செய்து, அதற்கான முன்மொழிவு கோரல் (RFP) அல்லது விருப்பம் தெரிவித்தல் (EoI) அறிவிப்பை வெளியிடுவதற்கு முன்னதாக, காவல்துறை துறையுடன் மேலும் ஆலோசனைகள் நடத்தப்படும்.
இதில் பல நிலைகள் உள்ளன. நாங்கள் முன்மொழிவுகளை வரவேற்க வேண்டும். நிபுணர் குழு மூலம் விண்ணப்பதாரர்களின் தொழில்நுட்ப மற்றும் நிதி திறன்களை மதிப்பிட வேண்டும். பின்னர் பணிக்கான ஒப்பந்தத்தை வழங்க வேண்டும்.
இந்த யாத்திரை காலத்திலேயே AI சார்ந்த பக்தர் மேலாண்மை முறையை நோக்கி செல்ல நாங்கள் திட்டமிட்டுள்ளோம்.
இவ்வாறு கே. ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
சபரிமலை யாத்திரை பாதையில் உள்ள கண்காணிப்பு அமைப்புகளிலிருந்து பெறப்படும் தரவுகளை இந்த AI தளம் பகுப்பாய்வு செய்து, கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட வாய்ப்புள்ள இடங்களைக் கண்டறியும். கூட்ட நெரிசல் தீவிரமடைவதற்கு முன்பே அதைக் கணிப்பதும், பக்தர்களின் வருகையை ஒழுங்குபடுத்தவும் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் தேவையான நடவடிக்கைகள் குறித்த வழிகாட்டுதல்களை நிகழ்நேரத்தில் (real-time) வழங்குவதும் இதன் நோக்கமாகும்.