இமாச்சல பிரதேசத்தில் சக்தி வாயந்த நிலநடுக்கம் - ரிக்டரில் 5.0-ஆக பதிவு

இமாச்சல பிரதேசத்தில் நேற்றிரவு ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தால் பரபரப்பான சூழல் உருவானது. இந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவில் 5.0 என்ற அளவில் பதிவானது. இது ஹரியானா மற்றும் பஞ்சாப் உள்ளிட்ட பல வட மாநிலங்களில் சிறிது நேரம் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியது. நிலநடுக்கம் 5 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் ஏற்பட்டதால், அதன் அதிர்வுகள் பரந்த பகுதியில் உணரப்பட்டன.
முதற்கட்ட தகவல்களின்படி, சம்பா மாவட்டத்தில் உள்ள தர்மசாலாவில் இருந்து சுமார் 18 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த நிலநடுக்கத்தின் மையம் அமைந்திருந்தது.
இமாச்சலப் பிரதேசத்தின் ஷாபூர் மற்றும் அதன் அருகிலுள்ள பகுதிகளில் பலத்த அதிர்வுகள் உணரப்பட்டன; அதேவேளையில் சம்பா, டல்ஹவுசி, பார்மூர் மற்றும் ஹோலி உள்ளிட்ட பல மலைப்பகுதிகளிலும் அதிர்வுகள் உணரப்பட்டன. இரவு நேரத்தில் இந்த அதிர்வுகள் உணரப்பட்டதால், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மக்கள் தங்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியே ஓடி வந்தனர்.
நிலநடுக்கத்தின் தாக்கம் இமாச்சல பிரதேசத்தை தாண்டி, ஹரியானா மற்றும் பஞ்சாபின் சில பகுதிகளிலும் உணரப்பட்டது. சண்டிகர் மற்றும் பஞ்ச்குலா போன்ற நகர்ப்புறங்களில், பாதுகாப்பு நடவடிக்கையாக மக்கள் கட்டிடங்களை விட்டு வெளியேறினர்.
அவசரகால மீட்பு குழுக்களும் மாவட்ட நிர்வாகமும் நிலைமையை உன்னிப்பாக கண்காணித்து வருகின்றன. அதேவேளையில், தொலைதூர மற்றும் மலைப்பகுதிகளில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளைக் கண்டறிய விரிவான ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.