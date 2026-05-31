இந்தியா

அமைச்சரவை விரிவாக்கம் - மேற்கு வங்கத்தில் 35 அமைச்சர்கள் இன்று பதவியேற்பு

சட்டமன்றத் தேர்தலில் மாபெரும் வெற்றி பெற்றதை அடுத்து, அதிகாரி மே 9-ஆம் தேதியன்று முதலமைச்சராக பதவியேற்றார்.
தனது அமைச்சரவை விரிவாக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக, இன்று (திங்கள்கிழமை) 35 அமைச்சர்கள் பதவியேற்பார்கள் என்று மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் சுவேந்து அதிகாரி அறிவித்துள்ளார். மேலும், இன்று காலை 11 மணிக்கு லோக் பவனில் ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைப்பார் என்று அதிகாரி தெரிவித்தார்.

"மேற்கு வங்க மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தேசியவாத அரசாங்கத்தின் முழுமையான அமைச்சரவை நாளை அமைக்கப்படும்," என்று அவர் நேற்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) மாலை சமூக ஊடகப் பதிவு ஒன்றில் தெரிவித்தார்.

அமைச்சரவை விரிவாக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக, மேற்கு வங்க அரசின் 35 அமைச்சர்கள் காலை 11 மணிக்கு லோக் பவனில் பதவியேற்பார்கள். மாண்புமிகு ஆளுநர் திரு ஆர். என். ரவி அவர்கள் லோக் பவனில் அவர்களுக்குப் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைப்பார்," என்று அவர் மேலும் கூறினார்.

திரிணாமுல் காங்கிரஸின் 15 ஆண்டு கால ஆட்சியை முடிவுக்குக் கொண்டுவந்து, பாஜக சட்டமன்றத் தேர்தலில் மாபெரும் வெற்றி பெற்றதை அடுத்து, அதிகாரி மே 9-ஆம் தேதியன்று முதலமைச்சராக பதவியேற்றார்.

அதிகாரியுடன் அன்று மேலும் நான்கு அமைச்சர்கள் பதவியேற்றனர். அவர்கள் அக்னிமித்ரா பால், நிசித் பிரமாணிக், அசோக் கீர்த்தானியா மற்றும் க்ஷுதிராம் துடு ஆவர்.

