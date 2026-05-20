ஏர் இந்தியா விபத்தின் கோர பிணவறை காட்சிகள்

அகமதாபாத்தில் நடந்த கோரமான ஏர் இந்தியா ஏஐ-171 விமான விபத்திற்குப் பிறகு அமைக்கப்பட்ட சவக்கிடங்கிற்குள் நுழைந்த ஒருவர், மருத்துவமனைக்கு உள்ளே கண்ட திகிலூட்டும் காட்சிகளை விவரித்துள்ளார்.
ஜூன் 12 அன்று, 242 பயணிகளுடன் லண்டன் கேட்விக் நோக்கிச் சென்ற போயிங் 787-8 டிரீம்லைனர் விமானம் ஒன்று, அகமதாபாத் விமான நிலையத்தின் 23-வது ஓடுபாதையிலிருந்து மேலே எழும்பியது. வெறும் 32 வினாடிகளுக்குப் பிறகு, அந்த விமானம் உயரத்தை இழக்கத் தொடங்கியது.
பிற்பகல் 1.39 மணியளவில், விமானிகளில் ஒருவர் "மேடே, மேடே, மேடே" என அவசர அழைப்பு விடுத்தார்.
அதன் பிறகு, ஓடுபாதையிலிருந்து சுமார் 1.6 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ள பி.ஜே. மருத்துவக் கல்லூரி விடுதி வளாகத்தில் விமானம் மோதி விபத்துக்குள்ளானது.
விமானத்தில் இருந்த 241 பேரும், விடுதி வளாகத்தில் இருந்த 19 பேரும் உயிரிழந்தனர்.
11A இருக்கையில் அமர்ந்திருந்த விஸ்வாஷ் குமார் ரமேஷ் என்ற ஒரே ஒரு பயணி மட்டுமே இந்த விபத்தில் உயிர் தப்பினார்.
விமானம் தீப்பிடித்து எரிவதற்கு சில நொடிகளுக்கு முன்பு, விமானத்தின் உடற்பகுதியில் இருந்த ஒரு இடைவெளி வழியாக ரமேஷ் தப்பித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில் விபத்தில் தனது குடும்ப உறுப்பினர்கள் மூவரை இழந்த ரோமின் வோஹ்ரா, பாதிக்கப்பட்டவர்களை அடையாளம் காண முயன்றபோது அகமதாபாத் மருத்துவமனையின் சவக்கிடங்கிற்குள் நுழைய முடிந்ததாக தெரிவித்துள்ளார்.
அவ்வறையில் துண்டிக்கப்பட்ட கை கால்கள் மற்றும் மோசமாகக் கருகிய உடல்கள் உட்பட, பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எச்சங்கள் சவக்கிடங்கின் தரையில் வைக்கப்பட்டிருந்ததாக தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் எரிந்த நிலையில் தன் குழந்தையை இன்னும் கையில் ஏந்தியிருந்த ஒரு தாயையும், தன் மருமகளின் புகைப்படத்தைப் பயன்படுத்தி அடையாளம் காணத் தீவிரமாக முயன்ற ஒரு சிறுமியின் மண்டை ஓட்டையும் கண்டதை அவர் நினைவு கூர்ந்தார்.
அறையின் ஒரு மூலையில் கேப்டன் சபர்வாலின் உடல் தனியாக வைக்கப்பட்டிருந்ததையும் கண்டதாக வோஹ்ரா கூறினார். விமானியின் முதுகுப் பகுதி கடுமையாக எரிந்திருந்ததாகவும், ஆனால் அவரது உடலின் முன்பகுதியும் சீருடையும் பெரும்பாலும் சேதமடையாமல் இருந்ததாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
மேலும் விமானி இன்னும் அமர்ந்த நிலையில் இருந்ததாகவும், விமானத்தின் இரட்டைக் கைப்பிடி கொண்ட யோக் அல்லது ஸ்டீயரிங்கை பற்றிக்கொண்டிருந்ததாகவும், அது விபத்தின் போது அல்லது அவரை விமானி அறையிலிருந்து வெளியேற்றும் போது உடைந்து போயிருக்கலாம் என்றும் அவர் கூறினார்.