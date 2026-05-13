GOLD PRICE TODAY | ஒரே நாளில் அதிரடி..! தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.8560 உயர்வு

நடப்பாண்டு தொடக்கத்தில் இருந்தே தங்கம் விலை ஏற்ற, இறக்கத்தை சந்தித்து வருகிறது. தங்கம் விலை கடந்த 7-ந்தேதி விலை சற்று உயர்வை கண்டது.
அன்றைய தினம் கிராமுக்கு ரூ.50 அதிகரித்து ரூ.14 ஆயிரத்து 150-க்கும், சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 13 ஆயிரத்து 200-க்கும் விற்பனையானது. அதன் பின்னர் தங்கம் விலையில் மாற்றம் ஏதும் இல்லை. தொடர்ச்சியாக 3 நாட்கள் அதே விலையில் தங்கம் விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தது.
இதனிடையே, தங்கம் விலை நேற்று முன்தினம் மாற்றத்தை கண்டது. தொடர்ந்து, நேற்றும் தங்கம் விலை உயர்ந்த நிலையில் இன்று தங்கம் விலை யாரும் எதிர்பாராதவிதமாக ஜெட் வேகத்தில் உயர்ந்துள்ளது.
அந்தத வகையில், இன்று தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.8,560 உயர்ந்து ரூ.1,23,200க்கு விற்பயனையாகிறது.
ஒரு கிராமுக்கு ரூ.15,400க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம், வெள்ளி மீதான இறக்குமதி வரி 6 சதவீதத்தில் இருந்து 15 சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்ட நிலையில் சவரனுக்கு ஒரே நாளில் ரூ.8,560 கூடியது.