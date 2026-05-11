இன்றைய நிலவரம்.. தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைவு

ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 85 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் விலை தொடர்ந்து ஏற்ற இயக்கத்துடன் காணப்படும் நிலையில் இன்றைய நிலவரப்படி 400 ரூபாய் குறைந்துள்ளது.

நேற்று முன்தினம் ஒரு சவரன் தங்கம் விலை ரூ.1,13,200-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.14,150-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. வெள்ளி விலையும் ஒரு கிராம் ரூ.280-ம் ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 80 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இந்நிலையில் இன்று தங்கம் விலை சற்று குறைந்துள்ளது. அதன்படி சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 50 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.14,100-க்கும் சவரனுக்கு ரூ.400 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,12,800-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

வெள்ளி விலையை பொறுத்தவரையில் கிராமுக்கு 5 ரூபாயும், கிலோவுக்கு 5 ஆயிரம் ரூபாயும் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.285-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 85 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

