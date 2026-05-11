இன்றைய நிலவரம்.. தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைவு

தங்கம் விலை தொடர்ந்து ஏற்ற இயக்கத்துடன் காணப்படும் நிலையில் இன்றைய நிலவரப்படி 400 ரூபாய் குறைந்துள்ளது.
நேற்று முன்தினம் ஒரு சவரன் தங்கம் விலை ரூ.1,13,200-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.14,150-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. வெள்ளி விலையும் ஒரு கிராம் ரூ.280-ம் ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 80 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில் இன்று தங்கம் விலை சற்று குறைந்துள்ளது. அதன்படி சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 50 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.14,100-க்கும் சவரனுக்கு ரூ.400 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,12,800-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
வெள்ளி விலையை பொறுத்தவரையில் கிராமுக்கு 5 ரூபாயும், கிலோவுக்கு 5 ஆயிரம் ரூபாயும் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.285-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 85 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.