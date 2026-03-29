எரிபொருள் தட்டுப்பாடு, சமையல் எரிவாயு, கியாஸ் சிலிண்டர்
தற்போதைய போர்ச் சூழல், எரிபொருள் சிக்கனத்தின் அவசியத்தை எல்லோருக்கும் உணர்த்தியுள்ளது. அதிலும் சமையல் எரிவாயு நிலவரம், இல்லத்தரசிகளுக்கு சங்கடத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
இந்நிலையில், சமையல் எரிவாயுவை எவ்வாறு சேமிக்கலாம் என்று பார்க்கலாம்...
* குளிர்பதன பெட்டியில் (பிரிட்ஜ்) இருந்து எடுத்து பால், தோசை மாவு போன்றவற்றை பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால், குறைந்தது 2 மணிநேரத்துக்கு முன்பே பிரிட்ஜில் இருந்து வெளியே எடுத்து வைத்து விட்டால் எரிவாயு மிச்சமாகும்.
* அரிசி, பருப்பு போன்றவற்றை சமைப்பதற்கு அரைமணி முன்னரே ஊற வைத்துவிட்டால், வேகும் நேரம் குறையும், எரிவாயுவைச் சேமிக்க முடியும்.
* எதற்கெல்லாம் பிரஷர் குக்கரை பயன்படுத்த முடியுமோ அதற்கெல்லாம் பயன்படுத்துங்கள். பிரஷர் குக்கர் சமையலில் எரிவாயு அதிகம் செலவாகாது.
* பொரிக்க வேண்டிய உணவுகளை மசாலாவில் சற்றுநேரம் ஊறவைத்துப் பொரித்தால் எரிவாயு குறைவாக செலவழியும்.
* அளவாக தண்ணீர் தெளித்து மூடி போட்டு வேகவைத்தால் பொரியல் காய்கறிகளை சீக்கிரம் சமைக்கலாம்.
* பாத்திரங்கள், வாணலியை ஈரத்தோடு அடுப்பில் வைக்காமல் நன்றாக துடைத்துவிட்டு அடுப்பில் வைத்தாலும் எரிவாயுவை சிறிதளவு சேமிக்க முடியும்.
* சரியான தீ அளவை பயன்படுத்த வேண்டும். சமையலின் இரண்டாம் பகுதியில், தீ அளவை குறைத்து வைத்துக்கொண்டால் போதும். பாத்திரத்தின் அடிப்பகுதியைத் தாண்டி தீப்பிழம்பு வெளியே வந்தால் எரிபொருள் வீணாகும்.
* அடுப்பு எரிப்பான் (பர்னர்) துளைகளை அவ்வப் போது பார்த்து சுத்தப்படுத்த வேண்டும். தீ ஜூவாலை நீல நிறத்தில் இருந்தால்தான், எரிவாயு முழுமையாக பயன்படுகிறது என்று அர்த்தம்.
* சமைப்பதற்கு முன் தேவையான பொருட்களை அருகே வைத்துக்கொள்ளவும். எரிவாயுவை பற்ற
வைத்துவிட்டு வெங்காயத்தை அரியத் துவங்க வேண்டாம்.
* சமைக்கும் அளவுக்கேற்ற பாத்திரங்களை பயன்படுத்தலாம். குறைந்த அளவு சமையலுக்கு பெரிய வாணலிகளை உபயோகிக்க வேண்டாமே!
* நூடுல்ஸ், பாஸ்தா போன்றவற்றுக்கு, கொதிக்கும் நீரில் போட்டவுடனேயே மூடிவைத்துவிட்டால் நீரின் வெப்பத்துக்கே வெந்துவிடும்.
* அப்பளம் பொரிக்கும்போது கடைசி அப்பளங்களை எரிவாயுவை நிறுத்திவிட்டு எண்ணெய் சூட்டிலேயே பொரிக்கலாம்.
* பால் காய்ச்ச கெட்டில், சமையலை சூடுபடுத்த இன்டக்ஷன் அடுப்பு என மாற்று ஏற்பாடுகளையும் பயன்படுத்தி எரிவாயுவை சிக்கனப்படுத்தலாம்.
* காலையில் படுக்கையில் இருந்து தாமதமாக எழுந்து வருபவர்களுக்கென தனித்தனியாக காபி தயாரிக்காமல் அவர்களுக்கான காபியை பிளாஸ்க்கில் ஊற்றி வைத்தாலும் எரிவாயு மிச்சமாகும்.
சமையல் எரிவாயு பயன்பாட்டில் சிக்கனம் தேவை இக்கணம் என்பதை மறக்க வேண்டாம்.