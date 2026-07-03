அழகுக் குறிப்புகள்

பெண்களுக்கு பிடித்த லேட்டஸ்ட் நெயில் ஆர்ட் ட்ரெண்ட்ஸ்! இதோ உங்களுக்காக..

அசிட்டோன் இல்லாத நெயில் பாலிஷ் ரிமூவர்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
NAIL ART
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இன்றைய நவீன காலகட்டத்தில் பெண்களின் அழகை மேம்படுத்துவதில் 'நெயில் ஆர்ட்' எனப்படும் நக அலங்காரம் மிக முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.

வெறும் நெயில் பாலிஷ் மட்டும் போட்ட காலம் மாறி, நகங்களில் விதவிதமான டிசைன்கள் மற்றும் கலைகளை உருவாக்குவது தற்போதைய இளம் பெண்களிடையே பெரும் ட்ரெண்டாக மாறியுள்ளது. பண்டிகைகள், திருமணங்கள் மற்றும் பார்ட்டிகளுக்குச் செல்லும்போது ட்ரெண்டிங்கான டிசைன்கள் இருக்கிறது.

NAIL ART

ட்ரெண்டிங் நெயில் ஆர்ட் டிசைன்கள்..

  • மினிமலிஸ்ட் லைன்ஸ் : நகத்தின் இயற்கை நிறத்தின் மேல் மெல்லிய கோடுகள் அல்லது சிறிய புள்ளிகள் வைக்கும் இந்த டிசைன், ஆபீஸ் மற்றும் கல்லூரிக்குச் செல்லும் பெண்களுக்கு மிகவும் நேர்த்தியான தோற்றத்தைத் தரும்.

  • ஆம்ப்ரே நெயில்ஸ் : இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வண்ணங்களை நகங்களில் ஒன்றோடு ஒன்று கலப்பது போல வடிவமைப்பது இந்த ஸ்டைல். இது நகங்களுக்கு ஆடம்பரமான லுக் கொடுக்கும்.

  • ஃப்ளோரல் மற்றும் ஜியோமெட்ரிக்: நகங்களில் சிறிய பூக்கள், இலைகள் அல்லது முக்கோணம், சதுரம் போன்ற வடிவங்களை வரைவது எப்போதும் பலராலும் விரும்பப்படும் ஒரு டிசைன் ஆகும்.

  • க்ளிட்டர் மற்றும் ஸ்டோன் ஒர்க்: திருமணங்கள் மற்றும் பார்ட்டிகளுக்குப் பட்டுப் புடவை அல்லது கிராண்ட் உடைகளை அணியும்போது, நகங்களில் சிறிய கற்கள் அல்லது மினுமினுக்கும் க்ளிட்டர்களைப் பயன்படுத்துவது தனித்தன்மையாகக் காட்டும்.

NAIL ART

வீட்டிலேயே நெயில் ஆர்ட் செய்யலாம்..


பியூட்டி பார்லர்களுக்குச் சென்று அதிகப் பணம் செலவழிக்காமல், வீட்டிலேயே டூத்பிக் அல்லது பட்ஸ் பயன்படுத்தி எளிய பூக்கள் மற்றும் புள்ளி டிசைன்களை நீங்களே சுலபமாக வரையலாம். டிசைன் செய்த பிறகு அதன் மேல் ஒரு லேயர் 'டாப் கோட்' நெயில் பாலிஷ் தடவினால் டிசைன் அழியாமல் நீண்ட நாட்கள் இருக்கும்.

NAIL ART

நகங்களின் ஆரோக்கியத்திற்கான பராமரிப்புக் குறிப்புகள்..

நெயில் ஆர்ட் செய்வதற்கு முன்பு நகங்கள் ஆரோக்கியமாக இருப்பது அவசியம்.

  • எலுமிச்சை சாறு தேய்த்தல்: நகங்கள் மஞ்சள் நிறமாக மாறுவதைத் தடுக்க, வாரத்திற்கு ஒருமுறை எலுமிச்சை கொண்டு நகங்களைத் தேய்த்து வரலாம்.

  • தேங்காய் எண்ணெய் மசாஜ்: இரவு தூங்குவதற்கு முன் நகங்களில் சில துளிகள் தேங்காய் எண்ணெய் அல்லது பாதாம் எண்ணெய் தடவி மசாஜ் செய்தால் நகங்கள் உடையாமல் வலுவடையும்.

NAIL ART

'நெயில் கேர்' டிப்ஸ்..

  • நெயில் பாலிஷ் ரிமூவர்: அசிட்டோன் இல்லாத நெயில் பாலிஷ் ரிமூவர்களைப் பயன்படுத்துங்கள். அசிட்டோன் கலந்த ரிமூவர்கள் நகங்களை வறட்சியாக்கி, உடைந்து போகச் செய்யும்.

  • ஹைட்ரேஷன்: நகங்கள் ஆரோக்கியமாக வளர அதிகளவு தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும். மேலும் கைகளுக்கான பிரத்யேக 'ஹேண்ட் கிரீம்களை' பயன்படுத்தலாம்.

  • ஆடைகளுக்கும் மேக்கப்பிற்கும் கொடுக்கும் அதே முக்கியத்துவத்தை நகங்களுக்கும் கொடுத்து, தகுந்த நெயில் ஆர்ட் டிசைன்களைத் தேர்ந்தெடுத்தால் உங்கள் கைகள் என்றும் தனி அழகோடு ஜொலிக்கும்!

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