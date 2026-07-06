'Matching மேட்சிங்' வளையல் போடா உங்களுக்கு பிடிக்குமா?

சங்க காலம் தொட்டு இன்றைய டிஜிட்டல் காலம் வரை பெண்களின் ஃபேஷன் அகராதியில் வளையல்களுக்கு எப்போதும் தனி அழகு உண்டு. ஒரு பெண்ணின் கைகளின் அசைவையும், அவளது ஒட்டுமொத்த அழகின் பொலிவையும் சட்டென்று ராயலாக மாற்றும் சக்தி வளையல்களுக்கு உண்டு. குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அணிந்து மகிழ்வர்.
பாரம்பரிய பட்டு நூல் கலைநயம், வட இந்திய பாணி சூடா டிசைன்கள், முகூர்த்த குந்தன் செட்கள், கண்ணைக் கவரும் வெல்வெட் அடுக்குகள் மற்றும் மாடர்ன் பிரேஸ்லெட் மாடல்கள் எனப் பெண்கள் தங்களுக்குப் பிடித்தாற்போல தேர்வு செய்து அணிந்து கொள்ளலாம்.
ஜீன்ஸ் & வெஸ்டர்ன் உடைகள்:
அடுக்கடுக்காக அணியாமல், ஒற்றைக் கையில் மட்டும் அணியக்கூடிய ஆக்ஸிடைஸ்டு சில்வர் பிரேஸ்லெட் அல்லது போஹோ ஸ்டைல் மெட்டல் வளையல்கள் செம்ம ஸ்டைலாக இருக்கும்.
தினசரி குர்தா & காட்டன் புடவைகள்:
சிம்பிளான பிளைன் கண்ணாடி வளையல்கள் அல்லது எனாமல் பெயிண்ட் செய்யப்பட்ட சிறிய ஜரிகை மெட்டல் வளையல்கள் கச்சிதமாக இருக்கும்.
திருமணப் பட்டுப்புடவைகள்:
புடவையின் பார்டருக்கு மேட்ச் ஆகும் வகையில் மெரூன், பச்சை கற்கள் பதிக்கப்பட்ட தங்க முலாம் பூசிய ஆன்டிக் காடா வளையல்கள் அல்லது முத்துக்கள் தொங்கும் ஹெவி வளையல்கள் கம்பீர தோற்றத்தை தரும்.
குழந்தைகளுக்குப் போடும்போது கைகளைக் கீறாத மற்றும் எடை இல்லாத சில்க் த்ரெட் வளையல்களே பெஸ்ட். திருஷ்டிக் கழிக்கவும், க்யூட் லுக் கிடைக்கவும் கருப்பு கிரிஸ்டல் மணிகள் கொண்ட 'அட்ஜஸ்டபில்' வெள்ளி காப்புகளையும் அணிவிக்கலாம்.
முன்பெல்லாம் குழந்தைகளுக்கு வளையல் போடுவது சற்று சிரமமாக இருந்தது, ஆனால் இப்போது வரும் லேட்டஸ்ட் டிசைன்களைக் குழந்தைகள் கழற்றவே மனமில்லாமல் மிகவும் விரும்பி அணிகிறார்கள்.
கார்ட்டூன் மேஜிக் : குழந்தைகளுக்குப் பிடித்த 'சுட்டி டிவி', 'டோரா', 'மிக்கி மவுஸ்' மற்றும் 'பார்பி' பொம்மைகள் பதிக்கப்பட்ட பட்டு நூல் வளையல்களை இப்பொது சுட்டி குழந்தைகள் அணிகிறார்கள்.
மின்னும் எல்.இ.டி மற்றும் சவுண்ட் வளையல்கள் : கைகளை அசைக்கும்போது ஜொலிக்கும் லைட்டுகள் மற்றும் கலகலவெனக் கேட்கும் குட்டி சலங்கைச் சத்தங்கள் குழந்தைகளைக் கவர்வதால், இவற்றை அவர்கள் ஆசையோடு நாள் முழுக்க அணிந்து கொள்கிறார்கள்.
வளைகாப்பு நாயகிகளுக்கு விதவிதமான கண்ணாடி வளையல்களை 21 அல்லது 51 என்ற எண்ணிக்கையில் அடுக்குவது மங்களகரமான தோற்றத்தைத் தரும். மேலும், மெஹந்தி பங்க்ஷன்களுக்கு நந்தியாConstraint, மல்லிகை போன்ற நிஜப் பூக்களால் செய்யப்பட்ட 'மலர் வளையல்கள்' அணிவது இப்போதைய ட்ரெண்ட்!
இளம்பெண்களுக்கு 'மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச்' ஸ்டைல்தான் கெத்து. பெரிய ஹெவி மீனாகாரி அல்லது குந்தன் கற்கள் பதித்த காடா வளையல்களுக்கு நடுவே கலர்ஃபுல் வெல்வெட் வளையல்களைக் கலந்து அணிந்தால் போட்டோக்களில் அட்டகாசமான லுக் தரும்.
வளையல்களை ஆன்லைனில் வாங்கும்போதோ அல்லது கடைகளில் எடுக்கும்போதோ அளவுகள் மிக முக்கியம். 2.2 (மிகச் சிறியது) முதல் 2.8 (பெரியது) வரை பொதுவான அளவுகள் சந்தையில் கிடைக்கின்றன. குழந்தைகளுக்கு வாங்கும் போது 'அட்ஜஸ்டபில்' அல்லது 'இலாஸ்டிக்' மாடல்களைத் தேர்வு செய்வது நல்லது.