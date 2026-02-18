என் மலர்
சமைப்போம்.... ருசிப்போம்... வெஜிடபிள் மசாலா இட்லி செய்வது எப்படி?
தேவையான பொருட்கள்:
ரவை -2 கப்
தயிர் - 3 ஸ்பூன்
துருவிய கேரட்- ½ கப்
மெல்லியதாக அரிந்த குடமிளகாய்-1
கொத்தமல்லித் தழை- சிறிதளவு
உப்பு - தேவைக்கேற்ப
மசாலாவுக்கு:
வெங்காயம் - 2 (பொடியாக நறுக்கியது)
பச்சைப் பட்டாணி-1 கப்
மிளகாய்த் தூள்- ½ டீஸ்பூன்
மஞ்சள் தூள்- 1/4 டீஸ்பூன்
எண்ணெய்- தேவையான அளவு
உப்பு- தேவைக்கேற்ப
செய்முறை:
முதலில் ரவை, தயிர், தண்ணீர், உப்பு சேர்த்து பத்து நிமிடம் மூடி வைக்கவும்.
பிறகு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு, கடலைப் பருப்பு, கறிவேப்பிலை தாளித்து அதனுடன் வெங்காயம், பச்சைப்பட்டாணி சேர்த்து நன்றாக வதக்கவும்.
அதனுடன் மஞ்சள் தூள், மிளகாய்த் தூள், சிறிது உப்பு சேர்த்து கிளறி வைத்துக் கொள்ளவும்.
ஊறிய ரவையில் குடமிளகாய், துருவிய கேரட், கொத்தமல்லித் தழை சேர்த்து நன்றாக கலக்கவும்.
இப்போது இட்லித் தட்டில் எண்ணெய் தடவி, ரவை கலந்த கலவையை கொஞ்சம் ஊற்றி அதன் மேல் பட்டாணி மசாலா கலவை வைத்து மீண்டும் அதற்கு மேல் ரவை கலவையை ஊற்றவும். எப்போதும் போல் ஆவியில் வேகவைத்து எடுத்து பரிமாறவும்.
வெஜிடபிள் ரவா இட்லிக்கு நடுவில் பட்டாணி மசாலா மிகவும் சுவையாக இருக்கும். நீண்ட நேரம் மிருதுவாக இருக்கும். சத்துகள் நிறைந்த வெஜிடபிள் மசாலா இட்லியை குழந்தைகள் விரும்பிச் சாப்பிடுவார்கள்.
தேவைப்பட்டால் பட்டாணி மசாலா கலவையில் துருவிய பன்னீர், காலிபிளவர் போன்றவற்றை சேர்த்தும் செய்யலாம்.