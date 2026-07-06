Creatine எதற்கு பயன்படுகிறது? தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முழு விவரம்

ஜிம் செல்லும் பலரும் creatine பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பார்கள். ஆனால் creatine எதற்கு பயன்படுகிறது, அதன் உண்மையான நன்மைகள் என்ன, யாருக்கு பொருத்தம்- இதை சரியாக தெரிந்தவர்கள் மிகக் குறைவு.
இந்த கட்டுரையில் creatine-ன் முழு பயன்களையும் எளிய தமிழில் பார்க்கலாம்- அறிவியல், நன்மைகள், மற்றும் சரியான பயன்பாடு.
Creatine என்பது உங்கள் உடலில் இயற்கையாகவே இருக்கும் ஒரு கலவை (compound). இது முக்கியமாக உங்கள் தசைகளில் (muscles) சேமிக்கப்படுகிறது. உடல் இதை liver, kidney மற்றும் pancreas-ல் தானே உற்பத்தி செய்கிறது.
சுமார் 95% creatine உங்கள் தசைகளில் creatine phosphate வடிவில் இருக்கிறது- அங்கே இது ஒரு முக்கியமான வேலையை செய்கிறது: உங்கள் தசைகளுக்கு energy கொடுப்பது.
Creatine உணவிலும் கிடைக்கிறது. குறிப்பாக இறைச்சி (meat) மற்றும் மீன் (fish)-ல். ஆனால் உணவிலிருந்து கிடைக்கும் அளவு மிகக் குறைவு. அதனால் தான் athletes மற்றும் ஜிம் செல்பவர்கள் இதை supplement-ஆக எடுக்கிறார்கள்.
இதை புரிந்துகொள்ள, முதலில் ATP என்றால் என்ன என்று தெரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
ATP என்பது Adenosine Triphosphate- இது உங்கள் தசைகளின் energy currency. நீங்கள் எடை தூக்கும்போது (heavy lifting), தசைகள் ATP-ஐ எரிக்கின்றன.
பிரச்சனை என்னவென்றால்- ATP சில நொடிகளில் தீர்ந்துவிடுகிறது. அதனால் தான் கடைசி reps-ல் நீங்கள் சோர்வடைகிறீர்கள்.
இங்கே creatine-ன் வேலை தொடங்குகிறது.
Creatine உங்கள் தசைகளில் creatine phosphate வடிவில் சேமிக்கப்படுகிறது. ATP தீரும்போது, creatine phosphate உடனடியாக ATP-ஐ மீண்டும் உருவாக்குகிறது (reload). அதாவது- உங்கள் தசைகளுக்கு அதிக energy, அதிக நேரம் கிடைக்கிறது.
● அதிக reps
● அதிக strength
● சிறந்த performance
● வேகமான recovery
இதனால் தான் creatine உலகின் மிக அதிகமாக ஆராயப்பட்ட (researched) மற்றும் நிரூபிக்கப்பட்ட (proven) sports supplement ஆகும்.
இப்போது முக்கியமான பகுதி — creatine உண்மையில் எதற்கெல்லாம் பயன்படுகிறது.
1. Strength மற்றும் Power அதிகரிக்கிறது
Creatine உங்கள் அதிகபட்ச strength மற்றும் power output-ஐ அதிகரிக்கிறது. அதனால் ஜிம்-ல் அதிக எடை தூக்க முடிகிறது.
2. தசை வளர்ச்சிக்கு (Muscle Growth) உதவுகிறது
அதிக reps மற்றும் அதிக intensity என்பது அதிக muscle stimulus — இது lean muscle வளர்ச்சியை ஆதரிக்கிறது.
3. Recovery-ஐ வேகமாக்குகிறது
Sets-க்கு இடையேயும், workouts-க்கு இடையேயும் creatine recovery-ஐ மேம்படுத்துகிறது.
4. Endurance மற்றும் Stamina
High-intensity exercise-ல் creatine உங்களை அதிக நேரம் perform செய்ய உதவுகிறது.
5. தசைகளை fuller-ஆக காட்டுகிறது
Creatine தசை செல்களில் நீரை (intracellular water) அதிகரிக்கிறது — இதனால் தசைகள் fuller மற்றும் pumped-ஆக தெரிகின்றன.
6. வெறும் தசைகளுக்கு மட்டும் அல்ல
ஆராய்ச்சிகள் creatine மூளை செயல்பாடு (brain function), focus மற்றும் ஒட்டுமொத்த energy-க்கும் நன்மை செய்யலாம் என்று கூறுகின்றன.
பலருக்கும் தெரியாத பகுதி இது. Creatine என்பது ஒரே ஒரு வகை அல்ல- இதற்கு பல scientifically studied forms உள்ளன.
முக்கியமான மூன்று:
மிக பழமையான மற்றும் மிக அதிகமாக ஆராயப்பட்ட form. Strength, stamina மற்றும் recovery-க்கு gold standard. 99% brands இதை மட்டுமே விற்கின்றன.
இது Monohydrate-ஐ விட சுமார் 38 மடங்கு அதிக soluble. அதிக soluble என்றால் — விரைவாக கரைகிறது, அதிக effective-ஆக absorb ஆகிறது, zero bloating, மற்றும் loading phase தேவையில்லை.
இது உடலில் nitric oxide உற்பத்திக்கு உதவுகிறது — இதனால் blood flow மேம்படுகிறது, தசைகளுக்கு அதிக oxygen கிடைக்கிறது, ஒவ்வொரு set-லும் சிறந்த pump கிடைக்கிறது.
ஒவ்வொரு form-க்கும் தனித்துவமான mechanism மற்றும் நன்மை உண்டு- அதனால் தான் சில advanced formulas மூன்றையும் ஒன்றாக இணைக்கின்றன.
நிலையான பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவு- தினமும் 3-5 கிராம்.
பாரம்பரிய Monohydrate-உடன் சிலர் "loading phase" செய்கிறார்கள். ஆனால் இது அவசியமில்லை.
நீங்கள் Creatine HCL உள்ள formula எடுத்தால், loading phase தேவையே இல்லை — ஏனெனில் இது effective-ஆக absorb ஆகி முதல் நாளிலிருந்தே வேலை செய்ய தொடங்குகிறது.
● Training நாட்களில்- workout-க்கு பிறகு
● Rest நாட்களில்- காலையில், உணவுடன்
● மிக முக்கியமானது- consistency. Creatine தினமும் எடுக்க வேண்டும், ஜிம் செல்லும் நாட்களில் மட்டும் அல்ல.
இது மிகவும் பொதுவான கேள்வி — நல்ல செய்தி என்னவென்றால், creatine உலகின் மிகப் பாதுகாப்பான supplements-ல் ஒன்று.
பல தசாப்தங்களின் ஆராய்ச்சி creatine ஆரோக்கியமான மக்களுக்கு பாதுகாப்பானது என்று காட்டியுள்ளது.
● Bloating / Water Retention — இது பெரும்பாலும் standard Monohydrate முழுமையாக கரையாதபோது ஏற்படுகிறது. Creatine HCL-உடன் இந்த பிரச்சனை கணிசமாக குறைகிறது.
● அதிக தண்ணீர் குடிக்கவும்- creatine எடுக்கும்போது hydration முக்கியம்.
● உங்களுக்கு ஏதேனும் kidney அல்லது மருத்துவ பிரச்சனை இருந்தால், மருத்துவரை அணுகவும்.
தவறான கருத்துகள்: Creatine ஒரு steroid அல்ல. இது முடி உதிர்தலை (hair loss) ஏற்படுத்தாது — இது ஒரு myth. இது உங்கள் உடலே உற்பத்தி செய்யும் இயற்கையான கலவை.
கண்டிப்பாக — மேலும் அவர்களுக்கு அதிக தேவை.
Creatine முக்கியமாக இறைச்சி மற்றும் மீனில் கிடைக்கிறது. அதாவது vegetarians மற்றும் vegans-ன் உடலில் creatine-ன் இயற்கை அளவு குறைவாக இருக்கும்.
அதனால் supplementation-ன் நன்மை vegetarians-க்கு தான் அதிகம் — ஏனெனில் அவர்களின் baseline அளவு ஏற்கனவே குறைவாக இருக்கிறது.
ஒரு நல்ல creatine தேர்ந்தெடுக்கும்போது இவற்றை கவனிக்கவும்:
● Formula — ஒரே ஒரு form-ஆ அல்லது பல clinically studied forms-ஆ?
● Testing — இது third-party tested-ஆ (உதாரணம் Eurofins)?
● Manufacturing — GMP மற்றும் ISO certified facility-ல் தயாரிக்கப்படுகிறதா?
● Transparency — label-ல் ஒவ்வொரு ingredient-ன் அளவும் தெளிவாக எழுதப்பட்டுள்ளதா?
● Value — விலைக்கு ஏற்ப என்ன கிடைக்கிறது?
யாராவது creatine எதற்கு பயன்படுகிறது என்று கேட்டால்- பதில் எளிது:
Creatine ஒரு இயற்கையான, அறிவியல் ரீதியாக நிரூபிக்கப்பட்ட கலவை- இது உங்கள் தசைகளுக்கு energy கொடுக்கிறது, strength அதிகரிக்கிறது, recovery மேம்படுத்துகிறது, மற்றும் performance-ஐ அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு செல்கிறது. இது உலகின் மிக அதிகமாக ஆராயப்பட்ட மற்றும் பாதுகாப்பான sports supplement.
இப்போது அறிவியல் முன்னேறிவிட்டது- அதனால் ஒரே form-ல் நிற்க வேண்டிய அவசியமில்லை. Monohydrate, HCL மற்றும் Nitrate- மூன்று forms சேர்ந்து, ஒரு form தனியாக செய்ய முடியாததை செய்கின்றன.
Prorganiq Advanced Creatine — மூன்று Forms, ஒரு Scoop
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