தைராய்டு அலட்சியம்-High BP அபாயம்! தப்பிக்க வழி என்ன?

தைராய்டு சுரப்பி சிறியதாக இருந்தாலும், உடல் ஒவ்வொரு நாளும் எவ்வாறு இயங்குகிறது என்பதில் அது மிகப் பெரிய பங்கு வகிக்கிறது. கழுத்தின் முன்பகுதியில் உள்ள இந்தச் சிறிய சுரப்பி, வளர்சிதை மாற்றம், இதயத் துடிப்பு, ரத்த ஓட்டம் ஆகியவற்றை ஒழுங்குபடுத்த உதவுகிறது. அதாவது உடல் எவ்வளவு வேகமாக அல்லது மெதுவாக இயங்க வேண்டும் என்பதை இதுவே தீர்மானிக்கிறது.
தைராய்டு சுரப்பி போதுமான அளவு தைராய்டு ஹார்மோன்களை (T3 மற்றும் T4) உற்பத்தி செய்யாத நிலையை Hypothyroidism என்று அழைக்கின்றனர். தைராய்டு ஹார்மோன் அளவுகள் குறையும்போது, அதன் தாக்கம் வெறும் சோர்வு அல்லது உடல் எடை அதிகரிப்போடு நின்றுவிடுவதில்லை. இது அமைதியாக இதயம் மற்றும் ரத்த நாளங்களுக்கு அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தி, சில நேரங்களில் உயர் ரத்த அழுத்தமாக வெளிப்படலாம்.
உயர் இரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்களில் தைராய்டு சுரப்பி குறைவாகச் செயல்படும் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது. இது பெரும்பாலும் கவனிக்கப்படாமல் இருக்கும் போது ஒரு முக்கியப் பிரச்சினையாக அமைகிறது. இந்த உயர் ரத்த அழுத்தம் முக்கிய உறுப்புகளை அமைதியாகப் பாதிக்கலாம். இதைச் சரியாகக் கையாளாவிட்டால், இதய நோய், பக்கவாதம், சிறுநீரகப் பாதிப்பு போன்ற தீவிர ஆரோக்கியப் பிரச்சனைகளின் அபாயத்தை இது அதிகரிக்கிறது.
உயர் இரத்த அழுத்தத்துடன் ஹைப்போதைராய்டிசமும் சேர்ந்திருக்கும்போது, இதய ஆரோக்கியத்திற்கான ஆபத்து இன்னும் அதிகமாகிறது. குறைந்த தைராய்டு ஹார்மோன் அளவுகள் இதயத் துடிப்பை மெதுவாக்கி, ரத்த நாளங்களை விறைப்படையச் செய்து, இயல்பான ரத்த ஓட்டத்தைச் சீர்குலைக்கலாம். இதனால் உடல் ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பது கடினமாகிறது.
இதுகுறித்து ஹைப்போதைராய்டிசம் உள்ளவர்களுக்கு உயர் ரத்த அழுத்தம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். மேலும் அவர்களின் ரத்த அழுத்த அளவைக் கட்டுப்படுத்துவதும் கடினமாக இருக்கலாம். தைராய்டு ஹார்மோன்கள் இதயம் மற்றும் ரத்த நாளங்களின் மீது நேரடியாகச் செயல்படுகின்றன. இந்த ஹார்மோன் அளவுகள் குறையும்போது, இதயம் மெதுவாகத் துடிக்கக்கூடும். மேலும் ரத்த நாளங்கள் தங்கள் நெகிழ்வுத்தன்மையை இழக்கக்கூடும். இந்த மாற்றங்கள் ஒன்றிணைந்து ரத்த அழுத்தம் அதிகரிப்பதை எளிதாக்குகின்றன.
சாதாரண ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்களை விட, உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்களுக்கு தைராய்டு குறைவாகச் செயல்படும் வாய்ப்பு சுமார் மூன்று மடங்கு அதிகம் என்று ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன. உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள், உடல் எடை அதிகரிப்பு, தொடர் சோர்வு, வறண்ட தோல், முடி மெலிதல், மலச்சிக்கல் அல்லது வழக்கத்திற்கு மாறாகக் குளிர்ச்சியை உணர்தல் போன்ற அறிகுறிகளை எதிர்கொண்டால், தைராய்டு பரிசோதனை குறித்து மருத்துவரிடம் ஆலோசிக்க வேண்டும்.
ஹைப்போதைராய்டிசத்தை சரிசெய்வது, உடலில் உள்ள அதிகப்படியான நீர் மற்றும் உப்பை வெளியேற்ற உதவுகிறது. இது ரத்த அழுத்தக் கட்டுப்பாட்டிற்குத் துணைபுரிகிறது. ஹைப்போதைராய்டிசம் மற்றும் உயர் ரத்த அழுத்தம் ஆகிய இரண்டும் ஒன்றிணைந்து செயல்படும்போது, இரண்டு பாதிப்புகளையும் நிர்வகிப்பது கடினமாகிறது. எனவே விழிப்புணர்வை அதிகரிப்பதன் மூலமும், வழக்கமான உடல் பரிசோதனைகள் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த கவனிப்பின் மூலமும் இவை இரண்டையும் திறம்பட நிர்வகிக்க முடியும்.
சீரான ஊட்டச்சத்து, வழக்கமான உடற்பயிற்சி, மன அழுத்த மேலாண்மை, சீரான உறக்கம், வழக்கமான மருத்துவப் பரிசோதனைகள் ஆகியவை தைராய்டு மற்றும் இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும்.
ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள்.(குறிப்பாக 40 வயதுக்கு மேல் உள்ள பெண்கள்)குடும்பத்தில் தைராய்டு பிரச்சனை உள்ளவர்கள்.சக்கரை நோய் அல்லது பிற ஆட்டோ இம்யூன் நோய் உள்ளவர்கள். கர்ப்பகாலத்தில் தைராய்டு பிரச்சனை இருந்தவர்கள்.
தைராய்டு ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துவது என்பது ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும், இதயத்தைப் பாதுகாப்பதற்கும், நீண்டகால ஒட்டுமொத்த நல்வாழ்வை உறுதி செய்வதற்கும் ஒரு முக்கியமான படியாகும் என்கின்றனர்.