உடலில் முக்கிய சத்துக்கள் குறைவாக இருப்பதற்கான அறிகுறிகள்

உடல் ஆற்றல் குறையும்
உடல் வலி உண்டாகும்
நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பலவீனமடையும்
மனநிலையில் மாற்றம் ஏற்படும்.
முடி உதிர்வு
மூச்சுத் திணறல்
கைகள்/கால்களில் குளிர்ச்சி
மாதவிடாய் சமயத்தில் அதிக சோர்வு
சருமம் உலர்தல்
நினைவாற்றல் குறைவு
மூட்டு இறுக்கம்
எரிச்சல் உணர்வு
வாய்ப்புண்கள்
உடல் சோர்வு
வெளிறிய சருமம்
பலவீனமான பற்கள்
கழுத்து வீக்கம்
உடல் எடை அதிகரிப்பு
உலர்ந்த சருமம்
குளிர் தாங்க முடியாமை
சிந்தனை திறன் குறைதல்
கைகள், கால்களில் முள் குத்துவது போன்ற உணர்வு
கவனக்குறைவு
பதற்றம், மன அழுத்தம்
தூக்கமின்மை, தாடை இறுக்கம்
தசைப்பிடிப்பு/ நரம்பு இழுத்தல்
முடி மெலிதல்
முகப்பரு தோன்றுதல்
நகங்கள் பலவீனமடைதல்
காயங்கள் ஆறுவதில் தாமதம்
தசைப்பிடிப்பு
எளிதில் உடையும் நகங்கள்
முதுகு/ முழங்கால் வலி
கைகள், பாதங்களில் உணர்வின்மை
தசை பலவீனம்
இதய துடிப்பு அதிகரிப்பு
இவை பொதுவான அறிகுறிகள் மட்டுமே. சரியான காரணத்தை அறிய மருத்துவரை அணுகி பரிசோதனை, ஆலோசனை செய்வது அவசியமானது.