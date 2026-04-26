பொது மருத்துவம்

உடலில் முக்கிய சத்துக்கள் குறைவாக இருப்பதற்கான அறிகுறிகள்

சரியான காரணத்தை அறிய மருத்துவரை அணுகி பரிசோதனை, ஆலோசனை செய்வது அவசியமானது.
1 வைட்டமின் டி குறைபாடு

உடல் ஆற்றல் குறையும்

உடல் வலி உண்டாகும்

நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பலவீனமடையும்

மனநிலையில் மாற்றம் ஏற்படும்.

2 இரும்புச்சத்து

முடி உதிர்வு

மூச்சுத் திணறல்

கைகள்/கால்களில் குளிர்ச்சி

மாதவிடாய் சமயத்தில் அதிக சோர்வு

3 ஒமேகா-3

சருமம் உலர்தல்

நினைவாற்றல் குறைவு

மூட்டு இறுக்கம்

எரிச்சல் உணர்வு

4 போலேட் (பி9)

வாய்ப்புண்கள்

உடல் சோர்வு

வெளிறிய சருமம்

பலவீனமான பற்கள்

5 அயோடின்

கழுத்து வீக்கம்

உடல் எடை அதிகரிப்பு

உலர்ந்த சருமம்

குளிர் தாங்க முடியாமை

6 வைட்டமின் பி12

சிந்தனை திறன் குறைதல்

கைகள், கால்களில் முள் குத்துவது போன்ற உணர்வு

கவனக்குறைவு

உடல் சோர்வு

7 மெக்னீசியம்

பதற்றம், மன அழுத்தம்

தூக்கமின்மை, தாடை இறுக்கம்

தசைப்பிடிப்பு/ நரம்பு இழுத்தல்

8 துத்தநாகம்

முடி மெலிதல்

முகப்பரு தோன்றுதல்

நகங்கள் பலவீனமடைதல்

காயங்கள் ஆறுவதில் தாமதம்

9 கால்சியம்

தசைப்பிடிப்பு

எளிதில் உடையும் நகங்கள்

முதுகு/ முழங்கால் வலி

கைகள், பாதங்களில் உணர்வின்மை

10 பொட்டாசியம்

தசை பலவீனம்

இதய துடிப்பு அதிகரிப்பு

தசைப்பிடிப்பு

பற்கள் பலவீனம்

இவை பொதுவான அறிகுறிகள் மட்டுமே. சரியான காரணத்தை அறிய மருத்துவரை அணுகி பரிசோதனை, ஆலோசனை செய்வது அவசியமானது.

