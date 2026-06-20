பரோட்டா பிரியர்களே உஷார்! மென்மையான சுவைக்குள் ஒளிந்திருக்கும் பேராபத்து!

தமிழகத்தில் மிகவும் பிரபலமான உணவுகளில் ஒன்றாக பரோட்டா விளங்குகிறது. சாலையோர கடைகள் முதல் பெரிய உணவகங்கள் வரை எங்கும் எளிதாகக் கிடைக்கும் இந்த உணவு, அதன் சுவை மற்றும் மென்மையான தன்மையால் பலரின் விருப்பமான உணவாக உள்ளது. ஆனால், பரோட்டாவை அடிக்கடி சாப்பிடுவதால் உடல்நலத்தில் பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்படலாம் என்று மருத்துவர்கள் மற்றும் ஊட்டச்சத்து நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். சுவைக்காக நாம் விரும்பிச் சாப்பிடும் பரோட்டாவின் பின்னால் மறைந்திருக்கும் உடல்நல அபாயங்களைப் பற்றி விரிவாகப் பார்ப்போம்.
பரட்டா பொதுவாக மைதா மாவைக் கொண்டு தயாரிக்கப்படுகிறது. மைதா என்பது கோதுமையின் வெளிப்புற நார்ச்சத்து மற்றும் சத்துக்கள் நீக்கப்பட்டு பெறப்படும் மிகவும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட மாவாகும். இதனை எண்ணெய் அல்லது டால்டா போன்ற கொழுப்புப் பொருட்களுடன் கலந்து பல அடுக்குகளாகச் செய்து சுட்டு தயாரிக்கின்றனர். இதன் காரணமாக பரோட்டா அதிக கலோரிகளும், குறைந்த ஊட்டச்சத்தும் கொண்ட உணவாக மாறுகிறது.
மைதாவில் நார்ச்சத்து மிகவும் குறைவாக உள்ளது. நார்ச்சத்து இல்லாத உணவுகள் குடலின் இயல்பான செயல்பாட்டை பாதிக்கின்றன. இதனால், மலச்சிக்கல் ஏற்படலாம். வயிற்று உப்புசம் அதிகரிக்கலாம், செரிமானம் மெதுவாக நடைபெறும். குடல் ஆரோக்கியம் பாதிக்கப்படும். தொடர்ச்சியாக பரோட்டா சாப்பிடுபவர்களுக்கு வயிற்று தொடர்பான சிக்கல்கள் அதிகமாகக் காணப்படுகின்றன.
பரோட்டாவில் அதிக அளவு கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் கொழுப்பு உள்ளது. குறிப்பாக எண்ணெய் மற்றும் டால்டா பயன்படுத்தப்படுவதால் கலோரி அளவு அதிகரிக்கிறது. ஒரு சாதாரண பரோட்டாவில் கூட கணிசமான அளவு கலோரிகள் இருக்கலாம். இரண்டு அல்லது மூன்று பரட்டாக்களை தொடர்ந்து சாப்பிடும் பழக்கம் இருந்தால், உடல் எடை அதிகரிக்கும், வயிற்றுப் பகுதியில் கொழுப்பு சேரும். உடல் எடை அதிகரிப்பது பின்னர் பல நோய்களுக்கு வழிவகுக்கும்.
மைதா மிகவும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட மாவாக இருப்பதால், அது இரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவை வேகமாக உயர்த்துகிறது. இதன் விளைவாக, ரத்த சர்க்கரை திடீரென அதிகரிக்கும், இன்சுலின் சுரப்பு அதிகரிக்கும், இன்சுலின் எதிர்ப்பு உருவாகலாம். நீண்ட காலமாக அதிகமாக பரோட்டா சாப்பிடுபவர்களுக்கு Type-2 Diabetes ஏற்படும் அபாயம் அதிகரிக்கலாம்.
பல இடங்களில் பரோட்டா தயாரிக்க டால்டா அல்லது டிரான்ஸ் கொழுப்பு பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இவை உடலுக்கு மிகவும் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடியவை. இதனால், கெட்ட கொழுப்பு அதிகரிக்கும். நல்ல கொழுப்பு குறையும். ரத்த நாளங்களில் அடைப்பு ஏற்படலாம். மாரடைப்பு மற்றும் இதய நோய் அபாயம் அதிகரிக்கும். எனவே இதய நோய் உள்ளவர்கள் பரோட்டா சாப்பிடுவதை குறைப்பது நல்லது.
அதிக எண்ணெய் மற்றும் கொழுப்பு கொண்ட உணவுகளை தொடர்ந்து உட்கொள்வதால் கல்லீரலில் கொழுப்பு படிவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. இதனால், கொழுப்பு கல்லீரல் நோய் ஏற்படலாம். கல்லீரல் செயல்பாடு பாதிக்கப்படலாம். உடல் சோர்வு அதிகரிக்கலாம்.
இன்றைய வாழ்க்கை முறையில் Fatty Liver அதிகரிப்பதற்கு காரணமான உணவுகளில் பரோட்டாவும் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது.
பரோட்டா வயிற்றை நிரப்பினாலும், உடலுக்குத் தேவையான சத்துக்களை போதுமான அளவில் வழங்காது. இதில் நார்ச்சத்து, வைட்டமின்கள், தாதுக்கள், புரதச்சத்து குறைவாக இருப்பதால், ஊட்டச்சத்து சமநிலையை இழக்கக்கூடும்.
பரோட்டாவுடன் சேர்த்து வழங்கப்படும் சால்னா, குருமா போன்ற உணவுகளில் உப்பு அதிகமாக இருக்கக்கூடும்.
அதிக உப்பு உட்கொள்வதால், ரத்த அழுத்தம் அதிகரிக்கும், இதயத்தின் வேலைப்பளு உயரும், சிறுநீரக செயல்பாடு பாதிக்கப்படும்.
பல குழந்தைகள் பரோட்டாவை விரும்பிச் சாப்பிடுகின்றனர். ஆனால், வளர்ச்சி பருவத்தில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு புரதம், வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் நிறைந்த உணவுகள் அவசியம். பரட்டாவை அடிக்கடி கொடுத்தால் சத்துக்குறைபாடு ஏற்படலாம், உடல் வளர்ச்சி பாதிக்கப்படலாம். நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையலாம். ஆரோக்கியமான உணவுகளை தவிர்க்கத் தொடங்கலாம். ஜங்க் உணவு பழக்கம் உருவாகலாம். சமநிலையான உணவு முறை குலையலாம்.
உடல்நலத்தைப் பாதுகாக்க விரும்புபவர்கள் பின்வரும் உணவுகளைத் தேர்வு செய்யலாம்: கோதுமை சப்பாத்தி, ராகி ரொட்டி, கம்பு அடை
சோளம் ரொட்டி, ஓட்ஸ் உணவுகள், இட்லி, தோசை, காய்கறிகள் மற்றும் பருப்பு வகைகள் இவை அதிக நார்ச்சத்து மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்குகின்றன.
பரோட்டா சுவையான உணவாக இருந்தாலும், அது தினசரி உணவாக இருக்கக் கூடாது. குறிப்பாக மைதா, எண்ணெய் மற்றும் டிரான்ஸ் கொழுப்பு அதிகமாக இருப்பதால், பரோட்டாவை அடிக்கடி சாப்பிடுவது உடல் பருமன், நீரிழிவு, இதய நோய், செரிமான பிரச்சனைகள் உள்ளிட்ட பல உடல்நல பாதிப்புகளுக்கு வழிவகுக்கலாம்.
எனவே பரோட்டாவை அவ்வப்போது மட்டுமே சாப்பிட்டு, அதற்குப் பதிலாக முழுதானியங்கள் மற்றும் நார்ச்சத்து நிறைந்த ஆரோக்கியமான உணவுகளைத் தேர்வு செய்வது நல்ல ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கான முக்கியமான வழியாகும்.
“சுவை நொடிக்கு மட்டுமே; ஆரோக்கியம் வாழ்நாள் முழுவதும்.” என்ற உண்மையை நினைவில் வைத்து உணவுப் பழக்கங்களைத் தேர்வு செய்வது அவசியம்.