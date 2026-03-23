Health| வெறும் வயிற்றில் குடிக்க வேண்டிய சிறந்த பானங்கள்...

பாதாம் ஊறவைத்த நீரை குடிப்பது மூளை ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது.
சில பானங்களை வெறும் வயிற்றில் குடித்தாலும் சிறந்த நன்மைகளைத் தரும். அவை பற்றி...

வெதுவெதுப்பான நீர், எலுமிச்சை மற்றும் தேன்:

வெதுவெதுப்பான நீரில் எலுமிச்சை சாறும் தேனும் கலந்து பருகுவது, நச்சுகளை நீக்கி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது.

சீரகத் தண்ணீர்:

சீரகத் தண்ணீரானது, செரிமானக் கோளாறுகளைச் சரிசெய்து, வயிற்று உப்புசத்தைக் குறைக்கிறது.

வெந்தய நீர்:

ரத்த சர்க்கரை அளவைச் சமநிலையில் வைக்கவும், உடல் எடையைக் குறைக்கவும் வெந்தய நீர் உதவுகிறது.

கிரீன் டீ:

அவ்வப்போது கிரீன் டீ பருகுவது, வளர்சிதை மாற்றத்தை அதிகரித்து, உடலை புத்துணர்ச்சியுடன் வைத்திருக்கும்.

ஊறவைத்த பாதாம் நீர்:

பாதாம் பருப்பு சாப்பிடுவதும், பாதாம் ஊறவைத்த நீரை குடிப்பதும் மூளை ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது. ஆற்றலை அளிக்கும்.

